Ротару відреагувала на обстріл Києва і показала страшні фото

Легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом віддає перевагу непублічності, відреагувала на жорстокий обстріл України Росією в ніч на 9 січня.
На своїй сторінці в Instagram співачка виклала фото, на яких зображені кадри обстрілів столиці. Вона виклала кілька фотографій, а також зробила підпис українською мовою. "Київ", - написала вона, додавши сьогоднішню дату.
Відзначимо, що Софія Ротару ніколи не пропускає жорстокі обстріли столиці. Вона частково показує свою солідарність з українцями.
Куди зникла Софія Ротару
Після початку повномасштабного вторгнення співачка зникла зі сцени, що породило чутки про можливі проблеми зі здоров'ям. Незважаючи на замкнутий спосіб життя, вона час від часу ділиться з шанувальниками фото, реагує на російські удари по Україні і вітає співвітчизників з важливими датами.
Про особу: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару — радянська і українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала повідомлення в Інстаграм, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
