Ротару відреагувала на обстріл Києва і показала страшні фото

Софія Ротару ніколи не пропускає жорстокі обстріли столиці.

https://glavred.net/starnews/rotaru-otreagirovala-na-obstrel-kieva-i-pokazala-foto-10730723.html Посилання скопійоване

Софія Ротару відреагувала на обстріл столиці/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

Про що написала співачка Ротару

Які кадри вона опублікувала

Легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом віддає перевагу непублічності, відреагувала на жорстокий обстріл України Росією в ніч на 9 січня.

На своїй сторінці в Instagram співачка виклала фото, на яких зображені кадри обстрілів столиці. Вона виклала кілька фотографій, а також зробила підпис українською мовою. "Київ", - написала вона, додавши сьогоднішню дату.

відео дня

Ротару про обстріл Києва / Фото Instagram/sofiarotaru.official

Відзначимо, що Софія Ротару ніколи не пропускає жорстокі обстріли столиці. Вона частково показує свою солідарність з українцями.

Софія Ротару не залишається осторонь української трагедії / фото: instagram.com, Софія Ротару

Куди зникла Софія Ротару

Після початку повномасштабного вторгнення співачка зникла зі сцени, що породило чутки про можливі проблеми зі здоров'ям. Незважаючи на замкнутий спосіб життя, вона час від часу ділиться з шанувальниками фото, реагує на російські удари по Україні і вітає співвітчизників з важливими датами.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що син однієї з найбільших зрадниць України Таїсії Повалій Денис опублікував свіжі фото і зробив дивну публікацію , не забувши, втім, продублювати її російською мовою.

Раніше стало відомо про те, що вже кілька місяців ходять чутки про те, що бізнесвумен Даша Кацуріна і музикант Володимир Дантес розлучилися. У них зав'язалися стосунки після того, як пара розлучилася зі своїми попередніми партнерами - ресторатором Мішею Кацуріним і співачкою Надею Дорофеєвою, які з часом одружилися.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару — радянська і українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала повідомлення в Інстаграм, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред