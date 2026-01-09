Відключення світла стануть тривалішими: нардеп попередив українців

Нардеп підкреслив, що українську інфраструктуру не вдалося відновити в повному обсязі.

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви нардепа:

Нічна атака РФ, ймовірно, не вплине на тривалість відключень світла

Графіки можуть стати жорсткішими через посилення морозів

Зокрема, може бути запроваджена додаткова черга відключень

Атака країни-агресора Росії по Україні у ніч проти 9 січня навряд чи вплине на тривалість відключень світла. Але обмеження можуть зрости через посилення морозів. Про це розповів нардеп від фракції Слуга народу, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк у ефірі Київ24.

"Конкретно сьогоднішній обстріл, я сподіваюсь, що він не вплине значно на тривалість відключень. Але ми розуміємо, що з неділі починається зниження температури, достатньо тривалі і низькі температурні режими. Це навантаження на енергосистему додаткове, в першу чергу через погодні умови. Ну і в другу чергу, що наша енергосистема, вона вся побита, абсолютно вся побита", - підкреслив він. відео дня

За його словами, швидке відновлення електропостачання для домівок сьогодні не означає, що українську інфраструктуру вдалося відновити в повному обсязі до нормального робочого стану.

"Енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб подати швидко електропостачання, але для відновлення всієї інфраструктури потрібно значно більше часу. Це і місяці, в тому числі, для того, аби відновити інфраструктуру повноцінно. Тому набираємося терпіння", - наголосив Нагорняк.

На його думку, через тривалі морози може бути запроваджена додаткова черга відключень електроенергії.

"Зрозуміло, що під час тривалих морозів можуть додати до відключень додаткову чергу, про що говорив оператор системи передачі, керівник оператора Віталій Зайченко", - підсумував нардеп.

Якими будуть відключення світла протягом зими

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар говорив, що зі зниженням температури зростатиме і споживання електроенергії, адже люди почнуть масово вмикати обігрівальні прилади. Водночас обсяг виробництва електроенергії не зростатиме.

За його словами, в різних регіонах ситуація може кардинально відрізнятися.

"Десь, умовно, як це було нещодавно на Одещині, світла може не бути по кілька днів, а десь - по пів доби", - наголосив він.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, 9 січня у Києві ввели екстрені вимкнення світла після ворожого обстрілу. Через складну ситуацію в енергетиці у Києві також збільшили інтервал руху потягів метрополітену.

У ніч проти 8 січня Росія здійснила черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через ураження зовнішніх розподільчих пристроїв на підстанціях "Укренерго" без електропостачання тимчасово залишилися Дніпропетровська та Запорізька області.

Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко попереджала, що через налипання снігу на лінії електропередач можливі перебої з електропостачанням.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

