Чи залишить скандальний легіонер Динамо: в Румунії зробили несподівану заяву

Спортсмен дав коментарі щодо свого перебування в команді та можливих змін.

https://glavred.net/sport/ostanetsya-li-skandalnyy-legioner-dinamo-v-rumynii-sdelali-neozhidannoe-zayavlenie-10730858.html Посилання скопійоване

Президент Крайови розкрив, скільки хвилин провів Бленуце на полі за Динамо / колаж: Главред, фото: instagram.com/vlad.blanuta, fcdynamo

Коротко:

Бленуце грає за Динамо Київ, колишній клуб — Університатя Крайова

Нападник майже не отримує ігрової практики, лише кілька хвилин у матчах

Взимку перейти до іншого клубу він не зможе через правила ФІФА

Президент румунського клубу Університатя Крайова 1948 Адріан Мітітелу прокоментував ситуацію з колишнім гравцем свого клубу Владіславом Бленуце, який наразі виступає за Динамо Київ.

За словами Мітітелу, Бленуце здивований малою кількістю ігрової практики в українському клубі.

відео дня

"Ви бачили, скільки хвилин він зіграв? Окрім двох матчів у стартовому складі, нападник виходив на поле всього на п’ять-шість хвилин", — зазначив президент румунського клубу в коментарі Gsp.ro.

При цьому Мітітелу підкреслив, що взимку Бленуце залишиться в Києві і не планує повертатися до Румунії через правила ФІФА.

"Він чітко сказав, що нікуди не йде, не буде звертатися до ФІФА і залишиться в Динамо до літа. Жодного повернення до Румунії не буде", — додав Мітітелу.

Динамо Київ/ Інфографіка: Главред

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, воротар збірної України з футзалу та київського "ХІТа" 28-річний Олександр Сухов опинився серед претендентів на престижну індивідуальну нагороду за підсумками 2025 року FutsalPlanet.

Крім того, футболісти київського "Динамо" 12 січня зберуться у столиці України для проходження планового медичного огляду. Після цього команда ще протягом двох днів працюватиме в Києві, а вже 15 січня вирушить на тренувальні збори до Туреччини.

Нагадаємо, що щовий головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може суттєво змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім’я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред