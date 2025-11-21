Місцеві рахували вибухи і залишились без опалення: в Криму поскаржились на атаку

Мешканці півострова частково залишилися без опалення після гучного вибуху і спалаху в небі.

https://glavred.net/war/mestnye-schitali-vzryvy-i-zamerzali-bez-otopleniya-v-krymu-pozhalovalis-na-ataku-10717487.html Посилання скопійоване

Що відомо про нічну атаку на Крим / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія, NASA

Головне:

У Криму вночі гриміли вибухи

Місцеві стверджують, що під ударом могли опинитися аеродром і ТЕЦ

У ніч на 21 листопада на території тимчасово окупованого півострова Крим було дуже гучно. Місцеві мешканці прокинулись близько 01:53 через гуркіт, спалахи в небі і роботу ППО країни-агресорки Росії.

Спершу вибухи почули мешканці Феодосії, після чого гучно стало і в Сакському районі. У місцевих пабліках повідомляють про потужний спалах в районі аеродрому "Саки".

відео дня

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Що могло бути ціллю атаки

Вибухи та спалахи місцеві жителі фіксували ще деякий час. За попередніми даними від них, у місті Саки було атаковано ТЕЦ, після чого у багатьох житлових будинках зникло опалення.

Що цікаво, окупаційна влада у Криму досі ніяк не прокоментувала нічну атаку і просто відмовчується. А в Міноборони РФ повідомили про нібито збиття чотирьох українських дронів над територією тимчасово окупованого півострова.

У Саках не вперше гриміли вибухи

Главред писав, що на початку серпня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки", у ході якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю.

Мова йде про літак Су-30СМ, ще один борт такого типу – було пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. За оцінками СБУ, один літак "Су-30СМ" коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки для ворога були суттєвими.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 15 листопада у тимчасово окупованому Севастополі біля моря прогриміли вибухи. Згодом місцеві жителі повідомили, що гучно було і в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці та у Сімферополі.

Напередодні українські військові завдали потужного удару по позиціях російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. Унаслідок операції було уражено базу, де росіяни зберігали та обслуговували ударно-розвідувальні безпілотники "Оріон".

Раніше також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу "Гвардійський" у Криму. Безпілотники поцілили у насосну станцію на території об’єкта.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред