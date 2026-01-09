Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Полтаві лікарні, школи і будинки можуть залишилися без води і тепла: яка причина

Анна Косик
9 січня 2026, 15:09
145
Чиновники звернулися до Кабміну, щоб нові графіки відключень не вводили в області.
кран, батарея
Наразі невідомо, чи будуть скасовані нові графіки відключень електроенергії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • У Полтаві та області хочуть скасувати нові ГПВ
  • Через відключення електроенергії у лікарнях і школах може зникнути вода
  • Мешканці області можуть залишитися без тепла у випадку довготривалих відключень

На Полтавщині планували оптимізувати графіки погодинних відключень електроенергії вже з 10 січня. Однак сьогодні, 9 січня, депутати під час сесії Полтавської обласної ради підтримали звернення до Кабінету Міністрів України та Полтавської ОВА щодо недопущення застосування нових графіків.

Про це стало відомо під час прямої трансляції сесії обласної ради. Чому чиновники скерували таке звернення пояснив виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР "Полтававодоканал" Юрій Заставський.

відео дня

Відключення електроенергії можуть "зачепити" важливі об'єкти

Представник водоканалу зауважив, що 10 січня під дію графіків погодинних відключень у Полтаві підпадуть 26 насосних станцій. А по області — це аж 101 свердловина та три очисні споруди.

"Окрім населення, відключення електроенергії можуть торкнутися 54 шкіл, 47 дитячих садків та 36 фельдшерсько-акушерських пунктів. Також під графіки погодинних відключень потрапляють лікарні у Полтаві, Карлівці та Решетилівці", - наголосив він.

Також населення Полтавщини може залишитися без теплопостачання. Про це заявив виконувач обов’язків генерального директора "Полтаватеплоенерго" Олег Мізік. Справа в тому, що через зупинку насосів підкачки води може припинятися подача води до окремих котелень у місті. Хоча він додав, що ці котельні забезпечені генераторами та паливом, тож поки критичних проблем не очікують.

Але якщо відключення будуть тривалими, вже через 2-3 місяці можуть виникнути серйозні проблеми з пальним і обслуговуванням генераторів.

Яке місто України може пережити цієї зими комунальний колапс - думка експерта

Главред писав, що асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв нещодавно попереджав мешканців столиці, про те, що взимку ситуація в Києві може бути критичною не лише з електроенергією, але й з теплом та водою.

Але якщо у місті будуть працювати газопоршневі установки і генератори і в мережах буде належний тиск, п'ятиповерхівки і дев'ятиповерхівки будуть з теплом і водою, оскільки це передбачено гідродинамічною системою, яка планувалася в Києві та інших містах України на таку забудову.

Проблеми з теплопостачанням в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві після ворожого обстрілу 9 січня критична ситуація. Через сильні морози та відсутність опалення комунальники почали злив води із систем опалення у багатоквартирних будинках.

Раніше мер столиці Кличко заявив, що внаслідок масованої атаки РФ на критичну інфраструктуру Києва у половині багатоквартирних будинків столиці наразі немає теплопостачання.

Напередодні Юрій Корольчук попереджав, що зима 2025-2026 років буде найскладнішою для українців. А все тому, що існує висока ймовірність, що у грудні-лютому температура у квартирах буде нижчою через брак газу.

Читайте також:

Про джерело: Полтавська обласна рада

Полтавська обласна рада — орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Полтавщина новини Полтави водоснабжение Полтавська область новини України Відключення світла в Полтаві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

15:37Світ
У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

14:36Україна
"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по Львівщині

"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по Львівщині

14:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Останні новини

15:55

"Жах": зірка "Сватів" розповіла про новий "приліт" біля її будинку

15:54

Українська школа без вчителів: чому система втрачає кадри

15:52

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

15:50

"Всі ми любили колишніх": Головчук розкрила, заради кого її кинув Цимбалюк

15:41

Сильні морози накриють Рівненщину: синоптики попередили про різке похолодання

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
15:40

Сніг та різке похолодання вже на порозі: як зміниться погода у Дніпрі на вихідних

15:37

США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

15:34

Переможниця "Холостяка" Головчук заявила про зґвалтуванняВідео

15:09

У Полтаві лікарні, школи і будинки можуть залишилися без води і тепла: яка причина

Реклама
14:58

Випадкова зустріч змінить долі: 1+1 Україна презентує новий серіал "Скарби"

14:46

Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекаутуВідео

14:43

Що краде тепло в оселі: простий крок, який підвищує ефективність обігріву

14:36

У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

14:23

"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по ЛьвівщиніФото

14:17

Освіта за кордоном у 2026-му: як підготуватися і не втратити шанс

14:17

Китайський гороскоп на завтра, 10 січня: Козлам - втрати, Мавпам - штрафи

14:05

Психологи розкрили 7 ключових фраз, які миттєво викриють брехуна

13:48

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

13:43

"Сюрпризи будуть там, де РФ не очікує": Ступак розкрив план спецслужб на 2026 рік

13:39

Чому 10 січня не можна виносити сміття з дому: яке церковне свято

Реклама
13:24

Геній і диктатура: як Сталін зламав долю Олександра Довженка

13:09

"Приліт у дім": 10-річна учасниця "Дитячого Євробачення" пережила удар РФВідео

12:59

Дистанційка чи канікули: як навчатимуться школярі в різних областях через негоду

12:43

Пошкоджено багато будинків, нема тепла і світла: Зеленський - про наслідки атакиВідео

12:40

Гороскоп на завтра 10 січня: Дівам - труднощі, Стрільцям - приємна зустріч

12:34

Що садити в січні 2026 року: список овочів для раннього і багатого врожаю

12:30

Листя втрачає колір і в’яне: експерт названо головну причину "зимового спаду"Відео

12:25

Мішина жорстко поставила крапку в сварці з Денисенко через Федінчика — що сталося

12:17

Мешканців Києва закликають виїжджати з міста: мер пояснив, на скільки та чому

11:55

Удар "Орєшніком" по Львівщині: в Повітряних силах розкрили цинічну тактику РФ

11:54

"Мене наздогнало": Каменських з лікарні розкрила причини своєї госпіталізації

11:20

Кейт Міддлтон у лікарні зробила заяву про свою хворобу — подробиціВідео

11:12

Понад 25 років рятував життя людей: у Києві росіяни вбили медика Сергія Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

11:07

Кремль надіслав меседж Заходу: що стоїть за ударом "Орєшніком" по Львову

11:00

Підземні лабіринти та велетні на цвинтарі: історія загадкового села в Україні

10:44

"Я твердо переконаний": Трамп візьме участь у майбутній обороні України

10:44

Удар "Орєшніком" по Львову: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

10:36

Ротару відреагувала на обстріл Києва і показала страшні фото

10:29

Удари по енергетиці і не тільки: введено екстрені вимкнення світла

Реклама
10:11

На Львівщині сотні людей залишилися без газу після удару РФ: коли відновлять подачу

10:10

"Бомжуємо": Потап висловився після госпіталізації КаменськихВідео

10:00

Чи зможе Путін торгуватися з Трампом щодо України: експерт дав прогноз

09:47

Чисте деко за копійки без хімії: три домашні способи позбутися стійкого жируВідео

09:36

Ракета летіла зі швидкістю 13 тис. км/год: Садовий розкрив деталі удару "Орєшніком" по Львову

09:12

Купа ракет, дронів і навіть "Орєшнік": скільки цілей запустила РФ по Україні

08:46

Зіпсує за один цикл: які речі категорично не можна мити в посудомийціВідео

08:20

"Відповідь" за резиденцію Путіна: Росія вдарила "Орєшніком" по Україні - що відомоФотоВідео

08:10

Втрати окупантів за перший тиждень січня 2026 року в цифрахПогляд

08:01

РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиноюФотоВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти