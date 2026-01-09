У Полтаві лікарні, школи і будинки можуть залишилися без води і тепла: яка причина

Чиновники звернулися до Кабміну, щоб нові графіки відключень не вводили в області.

Наразі невідомо, чи будуть скасовані нові графіки відключень електроенергії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

У Полтаві та області хочуть скасувати нові ГПВ

Через відключення електроенергії у лікарнях і школах може зникнути вода

Мешканці області можуть залишитися без тепла у випадку довготривалих відключень

На Полтавщині планували оптимізувати графіки погодинних відключень електроенергії вже з 10 січня. Однак сьогодні, 9 січня, депутати під час сесії Полтавської обласної ради підтримали звернення до Кабінету Міністрів України та Полтавської ОВА щодо недопущення застосування нових графіків.

Про це стало відомо під час прямої трансляції сесії обласної ради. Чому чиновники скерували таке звернення пояснив виконувач обов’язків генерального директора КП ПОР "Полтававодоканал" Юрій Заставський.

Відключення електроенергії можуть "зачепити" важливі об'єкти

Представник водоканалу зауважив, що 10 січня під дію графіків погодинних відключень у Полтаві підпадуть 26 насосних станцій. А по області — це аж 101 свердловина та три очисні споруди.

"Окрім населення, відключення електроенергії можуть торкнутися 54 шкіл, 47 дитячих садків та 36 фельдшерсько-акушерських пунктів. Також під графіки погодинних відключень потрапляють лікарні у Полтаві, Карлівці та Решетилівці", - наголосив він.

Також населення Полтавщини може залишитися без теплопостачання. Про це заявив виконувач обов’язків генерального директора "Полтаватеплоенерго" Олег Мізік. Справа в тому, що через зупинку насосів підкачки води може припинятися подача води до окремих котелень у місті. Хоча він додав, що ці котельні забезпечені генераторами та паливом, тож поки критичних проблем не очікують.

Але якщо відключення будуть тривалими, вже через 2-3 місяці можуть виникнути серйозні проблеми з пальним і обслуговуванням генераторів.

Главред писав, що асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв нещодавно попереджав мешканців столиці, про те, що взимку ситуація в Києві може бути критичною не лише з електроенергією, але й з теплом та водою.

Але якщо у місті будуть працювати газопоршневі установки і генератори і в мережах буде належний тиск, п'ятиповерхівки і дев'ятиповерхівки будуть з теплом і водою, оскільки це передбачено гідродинамічною системою, яка планувалася в Києві та інших містах України на таку забудову.

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві після ворожого обстрілу 9 січня критична ситуація. Через сильні морози та відсутність опалення комунальники почали злив води із систем опалення у багатоквартирних будинках.

Раніше мер столиці Кличко заявив, що внаслідок масованої атаки РФ на критичну інфраструктуру Києва у половині багатоквартирних будинків столиці наразі немає теплопостачання.

Напередодні Юрій Корольчук попереджав, що зима 2025-2026 років буде найскладнішою для українців. А все тому, що існує висока ймовірність, що у грудні-лютому температура у квартирах буде нижчою через брак газу.

Про джерело: Полтавська обласна рада Полтавська обласна рада — орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" й іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами, пише Вікіпедія.

