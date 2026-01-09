Удари по енергетиці і не тільки: введено екстрені вимкнення світла

https://glavred.net/energy/udary-po-energetike-i-ne-tolko-vvedeny-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-10730720.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Україну ракетами і дронами

В результаті атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру

У Києві введено екстрені відключення світла

У Києві ввели екстрені вимкнення світла. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло. Про це повідомляє ДТЕК.

У компанії уточнили, що екстрені відключення діють на лівому березі столиці. На правому березі Києва продовжують діяти графіки погодинних вимкнень світла.

"В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктури столиці. Дякуємо жителям Києва за витримку та підтримку", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що через складну ситуацію в енергетиці у Києві збільшили інтервал руху потягів метрополітену. Нині він складає 4:40-5:00 хвилин.

Вимкнення газу на Львівщині

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що внаслідок ракетної атаки жителі селища Рудно на Львівщині залишилися без газу. Там спрацювала автоматична система безпеки газу.

"З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть. Дякую мешканцям за розуміння. Безпека — перш за все", - йдеться у повідомленні.

Затримки потягів

В Укрзалізниці попередили про те, що через масований обстріл затримується рух потягів. Загалом затримуються 42 поїзди, з яких 18 - далекого сполучення.

Найбільш відчутно запізнюються наступні поїзди:

79/80 Львів — Дніпро (+6:42)

63/64 Перемишль — Харків (+6:17)

111/112 Львів — Ізюм (+6:17)

5/6 Ясіня — Запоріжжя (+6:07)

45/46 Харків — Ужгород (+5:45)

61/62 Дніпро — Івано-Франківськ (+5:45)

41/42 Дніпро — Трускавець (+5:41)

Удар "Орєшніка" по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року - що відомо

Пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.

Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком". Момент атаки потрапив на відео.

Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, Окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.

Андрій Сажовий розповів, що ракета летіла зі швидкістю 13 тис. км/год. Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни.

