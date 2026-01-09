У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

Російські окупанти залишили частину Києва без світла, води та тепла.

У Києві зливають воду з труб / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Києві після ворожого обстрілу критична ситуація. Через сильні морози та відсутність опалення комунальники почали злива воду із систем опалення у багатоквартирних будинках. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

"За моєю інформацією, в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем. Чекаю на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Марія Берлінська також зазначила, що у Києві почали зливати воду із систем опалення. Вона називає це вимушеним кроком, щоб у трубах не залишалась холодна вода, яка можна замерзнути. У такому випадку труби просто полопаються, що знищить повністю систему опалення.

"Для нас це означає одне: вже за кілька днів сотні тисяч людей не зможуть перебувати у власних квартирах. Пункти незламності не розраховані на масове і тривале перебування. Вони не вирішують весь масштаб проблеми. Але в місті є школи та соціальні об'єкти з індивідуальними тепловими пунктами. Там є тепло. Ці приміщення можна і потрібно використовувати", - наголосила вона.

Чому зливають воду з труб у Києві - пояснення КМДА

У КМДА зазначили, що злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі. Водночас це не означатиме тривалу відсутність тепла.

"Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання", - йдеться у повідомленні.

Після останньої атаки на Київ серйозно пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Значна частина житлових та інших будинків залишилась без теплопостачання.

"Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла ... Ситуація в місті є надзвичайно складною, однак контрольованою з точки зору систем життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.

Водночас влада закликала утриматись від гучних заяв та не поширювати дезінформацію.

Чого хоче домогтися РФ атаками — думка експерта

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Главреду прямо сказав, з якою метою РФ завдає ударів по Україні, вибираючи конкретну частину країни для атаки.

Він стверджує, що росіяни намагаються розбалансувати енергосистему, роблячи її "некерованою".

"Через це йде тиск на населення: на людей, на паніку, на соціальну стабільність. Це форма військового і психологічного тиску на керівництво України", - сказав він.

Комбінована атака на Україну 9 січня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві ввели екстрені вимкнення світла після ворожого обстрілу у ніч на 9 січня. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло.

Раніше також стало відомо, що внаслідок атаки на Київ загинув медик Сергій Миколайович Смоляк. Він у складі бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхав на місце обстрілу житлового будинку, але росіяни завдали повторного удару.

Напередодні повідомлялося, що російські війська завдали удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. У Повітряних Силах заявили, що РФ так намагається залякати країни Заходу, показуючи свою нібито здатність бити аж під кордони НАТО.

Хто така Марія Берлінська Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія. Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

