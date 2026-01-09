Рус
На Львівщині сотні людей залишилися без газу після удару РФ: коли відновлять подачу

Анна Ярославська
9 січня 2026, 10:11
Мер Садовий пояснив відключення газу в Рудно.
Ракети, газ, рятувальники
Після ракетної атаки на Львів селище Рудно залишилося без газу / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Після ракетної атаки РФ у Рудно відключили газ
  • Фахівці вже працюють на місці і перевіряють обладнання
  • Після перевірки газопостачання буде відновлено

У селищі Рудно Львівської громади після ракетної атаки РФ спрацювала автоматична система безпеки газопостачання, внаслідок чого подачу газу тимчасово припинили для частини споживачів. Про це написав у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, з міркувань безпеки газопостачання відключили 376 абонентів на декількох вулицях.

відео дня

"Це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть. Дякуємо мешканцям за розуміння", - повідомив Садовий.

Удар "Орєшніка" по Львову в ніч на 9 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.

Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком по Україні, окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили ворожий удар ракетою "Орєшнік". Збити її не вдалося. Всього було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них - 242 дрони і 36 ракет.

За даними Повітряних сил, повітряна ціль у напрямку Львова рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надвисокою швидкістю. Мер Андрій Садовий заявив, що це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. Він підкреслив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом.

На Львівщині сотні людей залишилися без газу після удару РФ: коли відновлять подачу
Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред ​

Чи можна збити ракету "Орєшнік": думка експерта

Експерт з питань авіації Валерій Романенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін збрехав про те, що в світі нібито немає комплексів, які можуть збивати ракети "Орешник".

"Німеччина закупила в Ізраїлі системи Arrow, які здатні боротися з такими ракетами", — сказав Романенко в ефірі телемарафону.

Інші новини:

Про персону: Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

