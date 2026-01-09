На Львівщині сотні людей залишилися без газу після удару РФ: коли відновлять подачу

Коротко:
- Після ракетної атаки РФ у Рудно відключили газ
- Фахівці вже працюють на місці і перевіряють обладнання
- Після перевірки газопостачання буде відновлено
У селищі Рудно Львівської громади після ракетної атаки РФ спрацювала автоматична система безпеки газопостачання, внаслідок чого подачу газу тимчасово припинили для частини споживачів. Про це написав у Telegram мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, з міркувань безпеки газопостачання відключили 376 абонентів на декількох вулицях.
"Це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть. Дякуємо мешканцям за розуміння", - повідомив Садовий.
Удар "Орєшніка" по Львову в ніч на 9 січня 2026 року - що відомо
Як писав Главред, пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.
Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком по Україні, окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.
Повітряні сили ЗСУ також підтвердили ворожий удар ракетою "Орєшнік". Збити її не вдалося. Всього було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них - 242 дрони і 36 ракет.
За даними Повітряних сил, повітряна ціль у напрямку Львова рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надвисокою швидкістю. Мер Андрій Садовий заявив, що це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. Він підкреслив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом.
Чи можна збити ракету "Орєшнік": думка експерта
Експерт з питань авіації Валерій Романенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін збрехав про те, що в світі нібито немає комплексів, які можуть збивати ракети "Орешник".
"Німеччина закупила в Ізраїлі системи Arrow, які здатні боротися з такими ракетами", — сказав Романенко в ефірі телемарафону.
