Перебої з теплом і світлом: енергетика РФ під масованою атакою дронів

У Московській області РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон був під атакою ударних дронів. Після цього почалися жорсткі перебої зі світлом і теплом. Відео з атакою вже розлетілося в Мережі.
Під ударом опинилася Шатурська ГРЕС - одна з найстаріших і найпотужніших електростанцій у РФ. Вона бере участь у забезпеченні електроенергією і теплом Московської області.
На відео, які опублікували росіяни, видно, що на ГРЕС лунають вибухи, а в повітря піднімаються вогняні стовпи. Повідомляється, що після атаки призупинив роботу аеропорт Жуковський.
Дивіться відео з атакою на РФ:
Що відомо про Шатурську ГРЕС
Шатурська ГРЕС імені В. І. Леніна була збудована ще 1925 року. Вона одна з найстаріших електростанцій у всій Росії. Спочатку вона працювала на торфі, а зараз на природному газу. Її потужність становить 1500 МВт.
Удари по цілях РФ - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.
Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.
Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.
