Пошкоджено багато будинків, нема тепла і світла: Зеленський - про наслідки атаки

Російські окупанти вдарили по Україні ракетами та дронами.

Наслідки атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки у Києві

Нині ситуація з опаленням та світлом складна у столиці

Російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами була критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Нині у столиці та Київській області триває ліквідація наслідків обстрілу. Відомо про те, що внаслідок атаки пошкоджено 20 житлових будинків.

"Також на Львівщині, в інших наших регіонах продовжується відновлення після ударів. На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки в столиці. Серед них – працівник швидкої допомоги. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Був і повторний удар по одному із житлових будинків – якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на тому, що росіяни здійснили атаку, коли відбулося похолодання. Нині енергетики роблять все можливе, щоб відновити опалення та світло.

Також під час атаки була пошкоджена будівля Посольства Катару. Саме ця країна відіграє важливу роль у посередництві з РФ. Президент наголосив, що після цієї атаки світ має відреагувати.

"Передусім Сполучених Штатів, на які в Росії дійсно зважають. Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури. Також сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо. Дякую всім, хто з Україною!" - наголосив президент.

Дивіться відео з наслідками атаки:

РФ атакувала Україну / фото: скріншот

Чого хоче домогтися РФ атаками — думка експерта

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Главреду прямо сказав, з якою метою РФ завдає ударів по Україні, вибираючи конкретну частину країни для атаки.

Він стверджує, що росіяни намагаються розбалансувати енергосистему, роблячи її "некерованою".

"Через це йде тиск на населення: на людей, на паніку, на соціальну стабільність. Це форма військового і психологічного тиску на керівництво України", - сказав він.

Удар "Орєшніка" по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року - що відомо

Пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.

Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком". Момент атаки потрапив на відео.

Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, Окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.

Андрій Сажовий розповів, що ракета летіла зі швидкістю 13 тис. км/год. Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни.

