Мешканців Києва закликають виїжджати з міста: мер пояснив, на скільки та чому

У Києві служби почали роботу у режимі надзвичайної ситуації.

https://glavred.net/ukraine/zhiteley-kieva-prizyvayut-uezzhat-iz-goroda-mer-obyasnil-na-skolko-i-pochemu-10730759.html Посилання скопійоване

У частині багатоповерхових будинків у Києві зникло опалення / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, скріншот з відео, t.me/vitaliy_klitschko

Що повідомив Кличко:

Багато багатоповерхівок у Києві залишилися без тепла

Ситуацію в енергосистемі ускладнюють погодні умови

Киянам краще тимчасово поїхати зі столиці, якщо є така можливість

Внаслідок масованої атаки країни-агресорки Росії на критичну інфраструктуру Києва у половині багатоквартирних будинків столиці наразі немає теплопостачання.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, мова йде про майже 6 тисяч житлових будинків. Також у Києві фіксують перебої з водопостачанням.

відео дня

"Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян. Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Київ пережив найболючішу для критичної інфраструктури атаку

Кличко наголосив, що на весь час саме сьогоднішня атака росіян на столицю завдала найбільшої шкоди об'єктам критичної інфраструктури. Наразі міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.

Ускладнює ситуацію і те, що погодні умови, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.

"Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", - додав мер.

Чи можливий у Києві комунальний колапс - думка експерта

Главред писав, що за словами асоційованого експерта аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслава Ігнатьєва, цієї зими у Києві справді можливий комунальний колапс не тільки з електроенергією, але й з опаленням та водою.

Він зауважив, що опалення і водопостачання взаємопов'язані. Локальні котельні, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ забезпечать подачу теплоносія. Але найважливіше - це забезпечити достатній тиск в мережах, щоб теплоносій доставити в кожне домоволодіння.

Комбінована атака на Україну 9 січня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві ввели екстрені вимкнення світла після ворожого обстрілу у ніч на 9 січня. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло.

Раніше також стало відомо, що внаслідок атаки на Київ загинув медик Сергій Миколайович Смоляк. Він у складі бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приїхав на місце обстрілу житлового будинку, але росіяни завдали повторного удару.

Напередодні повідомлялося, що російські війська завдали удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. У Повітряних Силах заявили, що РФ так намагається залякати країни Заходу, показуючи свою нібито здатність бити аж під кордони НАТО.

Більше новин:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред