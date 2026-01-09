"Мене наздогнало": Каменських з лікарні розкрила причини своєї госпіталізації

Настя Каменських з лікарняного ліжка розповіла про хворобу і про те, що з нею сталося.

Каменських розкрила свої діагнози / Колаж Главред, фото скріншот Instagram/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка після втечі з України оселилася в Іспанії і почала вести свій блог іспанською та російською мовами, розповіла про свій стан з лікарні.

Як відомо, напередодні співачка опинилася в швидкій допомозі і змушена була припинити свій детокс-голодування, яке вона оголосила напередодні. Подробицями свого стану вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських захворіла / фото: instagram.com, Настя Каменських

За словами Каменських, які, до речі, вона написала російською мовою, на п'ятий день без їжі вона потрапила в швидку.

"Я опинилася там не через голод, а з іншої причини. Лікар порадив мені зійти з дистанції, щоб були сили впоратися з поточним станом. У підсумку у мене вийшло майже чотири з половиною дні практики. Звичайно, я засмутилася, що не довела справу до кінця, але я довіряю Всесвіту", - розповідає Каменських.

За словами співачки, ще наприкінці минулого року вона сильно перенервувала і це призвело до панічних атак, аритмії та інших наслідків, які вона зараз з'ясовує.

"І сьогодні це мене наздогнало. Не хочу скаржитися. Знаю, що з усім впораюся", - поділилася вона.

Настя Каменських / інфографіка: Главред

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

