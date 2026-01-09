"Всі ми любили колишніх": Головчук розкрила, заради кого її кинув Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:
Переможниця романтичного реаліті "Холостяк" Надін Головчук розкрила всі подробиці розставання з актором Тарасом Цимбалюком. Дівчина заявила в інтерв'ю Славі Деміну, що Цимбалюк збрехав про деякі обставини їхніх стосунків, і натякнула, через кого він вирішив припинити з нею спілкування.
В інтерв'ю Надін розповіла, що у неї були стосунки з Холостяком, які тривали місяць. Зустріч на фіналі не була для них останньою. Переможницю обурили заяви Цимбалюка про те, що він міг зробити інший вибір, адже в обличчя він говорив їй зовсім інше.
"Я хотіла, щоб він дав мені чесний фідбек. Ми можемо не зустрічатися, розумієш, це все одно проект. У нас не було можливості сісти і поговорити без камер, де ми будемо чесними один перед одним, про те, що нам потрібно. Він такий: "Я хочу спробувати". І я сказала: "Ну окей", — і ми спробували", — розповіла Головчук.
У якийсь момент переможниця "Холостяка" помітила, що їхнє спілкування з актором змінилося. Зі свого життєвого досвіду дівчина зрозуміла, що в їхніх стосунках з'явився хтось третій. В результаті Тарас вирішив закінчити з нею спілкування через голосове повідомлення, що Надін назвала "дитячим садком".
"Я вирішила відійти. У мене було колись схоже в спілкуванні, коли на горизонті у чоловіка та, яку він не може забути... Я чекала, щоб чоловік взяв на себе відповідальність і промовив мені це прямо. Він вибрав зробити це в голосовому повідомленні в Instagram", — поділилася переможниця "Холостяка".
Головчук зізналася, що їй було боляче розлучатися з Тарасом, адже він дав їй надію на більше в їхніх стосунках. Однак дівчина вирішила не боротися за його серце і просто відійти вбік, незважаючи на те, що це стало для неї болючим досвідом.
"Зараз я розумію, що мені було боляче... Все те, що я почула, — це дитячий садок, це голосове, яке було записано, яке я прийняла, тому що я розумію, що конфліктувати не буду з людиною. Всі ми любили колишніх", — зізналася Надін.
Також переможниця "Холостяка" підтвердила, що Тарас Цимбалюк припинив з нею стосунки через Світлану Готочкіну, про стосунки з якою під час проекту "Холостяк" довгий час ходили чутки в мережі.
