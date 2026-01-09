Переможниця "Холостяка" Головчук заявила про зґвалтування

Коротко:
- Про яку особисту драму розповіла Головчук
- Хто її зґвалтував
Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Надін Головчук несподівано розповіла про те, що її зґвалтували.
Про це вона розповіла в проєкті "Слава+" журналісту Славі Деміну. За словами Надін, у віці 13-14 років, коли вона ще була незайманою, її зґвалтували.
"Я була незайманою. І цієї незайманості мене позбавили, коли мене зґвалтували. І всі ці, нинішні плітки, все це, що несеться, це все було на тлі цього, і якщо мене ніхто не може захистити, то я роблю це сама. І це, напевно, зараз про те, щоб відкинути всі плітки, які зараз крутяться. Всі ці слова, які пишуть що: "Ой, хто її там буллінг?". Тільки я знаю, що я прожила біль, який несла в собі", - відверто розповіла вона.
Вона додала, що ця страшна історія швидко поширилася по її школі. Більш того, інший хлопець, якому вона не подобалася, вирішив добити дівчину. Він записав образливий трек з нецензурними словами і включив цю пісню прямо в класі на її 16-й день народження.
"Я хочу, щоб кожен хлопець, причетний до цього, відчув все на собі. Можливо, я не хочу бажати зла, але це така річ. У кожного хлопчика може народитися дівчинка, дочка. І щоб вони усвідомили це в своїй голові, і берегли дівчинку, і подумали про цю ситуацію. Подумали, наскільки погано вони вчинили", - каже вона.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що учасниця "Дитячого Євробачення-2025" від України Софія Нерсесян, яка посіла 2 місце на конкурсі, розповіла про черговий злочин терористичної армії РФ.
Напередодні актриса Ксенія Мішина вирішила закінчити гучну сварку з Наталкою Денисенко. Раніше між ними стався публічний конфлікт через висловлювання актриси про свого колишнього чоловіка Андрія Федінчика.
Вас також може зацікавити:
- "Ненавиджу брехню в обличчя": учасниця "Холостяка" рознесла Цимбалюка після одкровень
- "Не можна було рік вагітніти": переможниця "Холостяка" Белень поділилася особистим
- Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред