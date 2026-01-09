Переможниця "Холостяка" Головчук заявила про зґвалтування

Надін Головчук розповіла про те, що сталося в її шкільні роки.

Надін Головчук поділилася особистою трагедією/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Надін Головчук

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Надін Головчук несподівано розповіла про те, що її зґвалтували.

Про це вона розповіла в проєкті "Слава+" журналісту Славі Деміну. За словами Надін, у віці 13-14 років, коли вона ще була незайманою, її зґвалтували.

Надін Головчук розповіла про драму / Фото Скріншот YouTube

"Я була незайманою. І цієї незайманості мене позбавили, коли мене зґвалтували. І всі ці, нинішні плітки, все це, що несеться, це все було на тлі цього, і якщо мене ніхто не може захистити, то я роблю це сама. І це, напевно, зараз про те, щоб відкинути всі плітки, які зараз крутяться. Всі ці слова, які пишуть що: "Ой, хто її там буллінг?". Тільки я знаю, що я прожила біль, який несла в собі", - відверто розповіла вона.

Надін Головчук розповіла про драму / Фото Скріншот YouTube

Вона додала, що ця страшна історія швидко поширилася по її школі. Більш того, інший хлопець, якому вона не подобалася, вирішив добити дівчину. Він записав образливий трек з нецензурними словами і включив цю пісню прямо в класі на її 16-й день народження.

"Я хочу, щоб кожен хлопець, причетний до цього, відчув все на собі. Можливо, я не хочу бажати зла, але це така річ. У кожного хлопчика може народитися дівчинка, дочка. І щоб вони усвідомили це в своїй голові, і берегли дівчинку, і подумали про цю ситуацію. Подумали, наскільки погано вони вчинили", - каже вона.

Надін Головчук розповіла про драму / Фото Скріншот YouTube

