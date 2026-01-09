США затримали п'ятий нафтовий танкер 'тіньового флоту' РФ - WSJ

На судно, яким раніше транспортували російську нафту, зайшли американці.

США почали операцію на танкері для перевезення сирої нафти / Колаж: Главред, фото: war-sanctions.gur.gov.ua/, facebook.com/UScoastguard

Головне:

США продовжують затримувати нафтові танкери

На судно Olina зайшла берегова охорона США

На тлі боротьби з "тіньовим флотом" відносини між РФ і США можуть загостритись

Вранці 9 січня берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера Olina. Це вже п'яте судно, яке намагалося обійти блокаду США та прямувало до Венесуели і з неї.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників. Офіційні особи та компанія Vanguard, що займається безпекою та відстеженням судноплавства, повідомили, що судно раніше називалося "Мінерва М", було санкціоновано США за його роль у транспортуванні російської нафти.

"Цей крок, ймовірно, загострить напруженість між Вашингтоном та Москвою через кілька днів після того, як США захопили судно, яке претендувало на захист Росії та перебувало під ескортом ВМС Росії", - пише видання.

Reuters також повідомило більше деталей. З посиланням на американських чиновників видання пише, що США захоплюють танкер Olina в Карибському морі поблизу Тринідаду.

"Вилучення відбулося після тривалого переслідування танкерів, пов’язаних із санкційованими поставками венесуельської нафти в регіоні", - йдеться у статті.

"Тіньовий флот" Росії / Інфографіка: Главред

Які плани у спецслужб щодо ударів по "тіньовому флоту" РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака,болючим ударом для російської економіки стане розширення географії атак на нафтові танкери. Україна може вийти далеко за межі Чорного моря.

Удари будуть по порожніх танкерах, щоб не допустити екологічної катастрофи і не спровокувати напругу в європейському суспільстві, в Туреччині, Греції тощо. Це буде робитися для того, щоб танкери під загрозою великих втрат і збитків відмовлялися заходити в російські порти.

Боротьба з "тіньовим флотом" - останні новини

Раніше, 8 січня, поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", що перебував у Чорному морі під прапором Палау.

Нагадаємо, 7 січня Главред писав, що в Атлантичному океані завершилася морська операція, яка тривала понад два тижні. Берегова охорона США спільно з військовими захопила нафтовий танкер, пов’язаний із Венесуелою.

Напередодні, 18 грудня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи. З'ясувалося, що це безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Серед членів екіпажу тоді були загиблі.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

