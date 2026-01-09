Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Лайфхаки

Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекауту

Віталій Кірсанов
9 січня 2026, 14:46оновлено 9 січня, 16:04
314
Через обстріли енергетичних об'єктів українці змушені готуватися до блекаутів і життя без опалення.
Як зігрітися в квартирі без опалення
Як зігрітися в квартирі без опалення / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Створення теплового бар'єру: поради щодо утеплення
  • Імпровізовані обігрівачі
  • Локальні та автономні джерела тепла

В результаті ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі українці змушені залишатися в холоді без світла і газу. Зігрітися в таких умовах допоможуть прості лайфхаки, про які розповість Главред.

Автор Youtube-каналу "Просто про все" також розповів, як обігріти будинок простим способом.

відео дня

Створення теплового бар'єру: поради щодо утеплення

Перш ніж генерувати тепло, його потрібно утримати. Ефективна ізоляція приміщення - це перший і найважливіший крок до виживання в холоді.

  • Холодне повітря підступно проникає через найменші отвори. Дуже важливо заклеїти всі щілини у віконних рамах і дверних отворах, використовуючи спеціальні ущільнювальні стрічки, поролон або звичайний скотч. Під двері, особливо балконні та вхідні, слід покласти згорнуті рушники або ковдри, створюючи надійний бар'єр для протягів.
  • Текстильне утеплення. Замініть легкі штори на щільні, важкі покривала, які будуть служити додатковим ізоляційним прошарком на вікнах. На підлогу потрібно постелити килими, так як значна частина тепла швидко втрачається саме через підлогове покриття.
  • Використовуйте сонце як безкоштовний обігрівач - в ясні дні відкривайте штори, дозволяючи променям нагріти поверхні в кімнаті. Як тільки сонце сховається, негайно закривайте вікна щільним текстилем, щоб запобігти виходу накопиченого тепла.
  • Якщо житло велике, виберіть одну невелику кімнату і перетворіть її в "тепловий центр". Закрийте всі внутрішні двері і зберіть всіх членів сім'ї. Тепло, що виділяється тілами, буде концентруватися, значно підвищуючи температуру в цьому обмеженому просторі. Для сну можна використовувати туристичний намет прямо в кімнаті, який створить ідеальний ізоляційний "кокон".
Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекауту

Імпровізовані обігрівачі

Навіть без електроенергії та газу можна створити локальні джерела тепла і використовувати властивості матеріалів для накопичення енергії.

  • Обігрівач зі свічок і горщиків (глиняна батарея). Поставте на безпечну, негорючу поверхню кілька свічок-таблеток. Накрийте їх глиняним квітковим горщиком, піднявши його над свічками за допомогою цегли або металевих підставок. Глина буде повільно акумулювати тепло від полум'я і рівномірно віддавати його в кімнату. Обов'язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не залишайте без нагляду.
  • Гарячі камені або цегла (теплові акумулятори). Якщо є можливість розпалити безпечний вогонь на вулиці, нагрійте на ньому кілька цеглин або каменів (наприклад, мильний камінь). Гарячі їх слід обережно перенести в кімнату і покласти в металеве відро або жаростійкий таз, поставивши на негорючу підставку. Ці акумулятори будуть довго віддавати тепло, підтримуючи температуру.
  • Якщо є доступ до газового пальника або туристичної плитці, приготування гарячої їжі (особливо з використанням великої каструлі з водою) допоможе підняти температуру на кухні. Воду в каструлі можна залишити охолоджуватися, і вона ще довго буде віддавати залишкове тепло.

Локальні та автономні джерела тепла

Хоча повністю обігріти кімнату без потужних приладів складно, можна створити локальні зони тепла.

Акумуляторні та хімічні рішення

  • Хімічні грілки. Цей аксесуар незамінний під час блекауту, оскільки він зовсім не потребує заряджання. Після активації (часто від контакту з повітрям) мінігрілка виділяє тепло протягом приблизно 8 годин. Її невеликий розмір дозволяє розміщувати її безпосередньо в черевиках, рукавичках, під грудьми або на шиї, ефективно зігріваючи критично важливі ділянки тіла.
  • Обігрівачі з акумулятором. Є маленькі прилади, які можуть заряджатися від USB-кабелю або павербанка. Хоча їх потужності недостатньо для нагрівання повітря у всій кімнаті, вони ідеальні для локального обігріву: їх використовують для тепла в шарфі, рукавичках, шкарпетках або спеціальних електроковдрах-пончо.

Альтернативні джерела

Портативна електростанція і обігрівач. Це найбільш комфортний, але і найдорожчий метод. Потужна зарядна станція здатна забезпечити роботу невеликого електричного обігрівача або електроковдри протягом декількох годин. Однак вартість такого комплекту може перевищувати 30 тисяч грн.

Газові та гасові обігрівачі. В крайньому випадку можна використовувати газові нагрівачі на балонах або парафінові (гасові) обігрівачі. Необхідно пам'ятати про смертельну небезпеку: газові прилади спалюють кисень і виділяють чадний газ, тому їх можна застосовувати тільки в приміщеннях з постійним і ефективним провітрюванням. Парафінові прилади вимагають максимальної обережності при поводженні з паливом, оскільки високий ризик пожежі. Ніколи не залишайте ці пристрої без нагляду.

Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекауту
Інфографіка: Главред

Внутрішнє зігрівання та зігрівання побутовими приладами

Ваше тіло і побутові предмети є сильними джерелами тепла.

  • Одягання за принципом "капусти" - найефективніший спосіб. Одяг сам не гріє, а утримує тепло, яке виробляє тіло. Починайте з термобілизни, додаючи флісові та вовняні речі. В якості імпровізованого ізоляційного шару можна використовувати зім'яту газету, розмістивши її між шарами одягу.
  • Регулярне вживання гарячого чаю, бульйону і висококалорійної їжі допомагає підтримувати внутрішню температуру тіла. Тепло від напоїв швидко зігріває організм зсередини, а перетравлення ситної їжі стимулює вироблення додаткової енергії.
  • Пляшки-грілки і теплий сон: Наповніть пластикові пляшки гарячою (але не окропом) водою, загорніть їх у рушники і використовуйте як грілки для ніг або для швидкого прогрівання ліжка перед сном. Спіть під декількома ковдрами, використовуючи спальний мішок або сплячи в одній кімнаті з іншими людьми для максимального збереження тепла.

Тільки поєднавши надійну ізоляцію, розумне використання локальних джерел тепла і правильний одяг, можна забезпечити себе теплом, мінімізуючи ризики в умовах, коли звичні комунікації стають недоступними.

Дивіться відео про те, як обігріти будинок простим способом

Опалення житла - головне

З настанням холодів і відсутністю центрального опалення все важче зберігати тепло і комфорт вночі. Щоб не замерзнути і при цьому не витрачати зайву енергію, можна скористатися декількома ефективними способами обігріву.

Як писав Главред, якщо ви не впевнені, що радіатори працюють як треба, їх варто "прокачати" - тобто випустити з них накопичене повітря і поліпшити опалення. Регулярне видалення повітря (приблизно два рази на рік) допомагає підтримувати опалення в робочому стані і економить на рахунках за електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як зменшити витрати на опалення. Крім пилу, всередині радіаторів може накопичуватися іржа, бруд і навіть цвіль.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні опалення лайфхак блекаут
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

15:37Світ
У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

14:36Україна
"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по Львівщині

"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по Львівщині

14:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошей

Останні новини

15:55

"Жах": зірка "Сватів" розповіла про новий "приліт" біля її будинку

15:54

Українська школа без вчителів: чому система втрачає кадри

15:52

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

15:50

"Всі ми любили колишніх": Головчук розкрила, заради кого її кинув Цимбалюк

15:41

Сильні морози накриють Рівненщину: синоптики попередили про різке похолодання

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
15:40

Сніг та різке похолодання вже на порозі: як зміниться погода у Дніпрі на вихідних

15:37

США затримали п'ятий нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ - WSJ

15:34

Переможниця "Холостяка" Головчук заявила про зґвалтуванняВідео

15:09

У Полтаві лікарні, школи і будинки можуть залишилися без води і тепла: яка причина

Реклама
14:58

Випадкова зустріч змінить долі: 1+1 Україна презентує новий серіал "Скарби"

14:46

Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекаутуВідео

14:43

Що краде тепло в оселі: простий крок, який підвищує ефективність обігріву

14:36

У Києві зливають воду з труб після атаки: ситуація складна

14:23

"Орєшнік" спалив твори Леніна: "Флеш" висміяв удар суперзброєю РФ по ЛьвівщиніФото

14:17

Освіта за кордоном у 2026-му: як підготуватися і не втратити шанс

14:17

Китайський гороскоп на завтра, 10 січня: Козлам - втрати, Мавпам - штрафи

14:05

Психологи розкрили 7 ключових фраз, які миттєво викриють брехуна

13:48

Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

13:43

"Сюрпризи будуть там, де РФ не очікує": Ступак розкрив план спецслужб на 2026 рік

13:39

Чому 10 січня не можна виносити сміття з дому: яке церковне свято

Реклама
13:24

Геній і диктатура: як Сталін зламав долю Олександра Довженка

13:09

"Приліт у дім": 10-річна учасниця "Дитячого Євробачення" пережила удар РФВідео

12:59

Дистанційка чи канікули: як навчатимуться школярі в різних областях через негоду

12:43

Пошкоджено багато будинків, нема тепла і світла: Зеленський - про наслідки атакиВідео

12:40

Гороскоп на завтра 10 січня: Дівам - труднощі, Стрільцям - приємна зустріч

12:34

Що садити в січні 2026 року: список овочів для раннього і багатого врожаю

12:30

Листя втрачає колір і в’яне: експерт названо головну причину "зимового спаду"Відео

12:25

Мішина жорстко поставила крапку в сварці з Денисенко через Федінчика — що сталося

12:17

Мешканців Києва закликають виїжджати з міста: мер пояснив, на скільки та чому

11:55

Удар "Орєшніком" по Львівщині: в Повітряних силах розкрили цинічну тактику РФ

11:54

"Мене наздогнало": Каменських з лікарні розкрила причини своєї госпіталізації

11:20

Кейт Міддлтон у лікарні зробила заяву про свою хворобу — подробиціВідео

11:12

Понад 25 років рятував життя людей: у Києві росіяни вбили медика Сергія Смоляка

11:11

Гороскоп Таро на завтра, 10 січня: Овнам — зростання, Скорпіонам — справедливість

11:07

Кремль надіслав меседж Заходу: що стоїть за ударом "Орєшніком" по Львову

11:00

Підземні лабіринти та велетні на цвинтарі: історія загадкового села в Україні

10:44

"Я твердо переконаний": Трамп візьме участь у майбутній обороні України

10:44

Удар "Орєшніком" по Львову: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН

10:36

Ротару відреагувала на обстріл Києва і показала страшні фото

10:29

Удари по енергетиці і не тільки: введено екстрені вимкнення світла

Реклама
10:11

На Львівщині сотні людей залишилися без газу після удару РФ: коли відновлять подачу

10:10

"Бомжуємо": Потап висловився після госпіталізації КаменськихВідео

10:00

Чи зможе Путін торгуватися з Трампом щодо України: експерт дав прогноз

09:47

Чисте деко за копійки без хімії: три домашні способи позбутися стійкого жируВідео

09:36

Ракета летіла зі швидкістю 13 тис. км/год: Садовий розкрив деталі удару "Орєшніком" по Львову

09:12

Купа ракет, дронів і навіть "Орєшнік": скільки цілей запустила РФ по Україні

08:46

Зіпсує за один цикл: які речі категорично не можна мити в посудомийціВідео

08:20

"Відповідь" за резиденцію Путіна: Росія вдарила "Орєшніком" по Україні - що відомоФотоВідео

08:10

Втрати окупантів за перший тиждень січня 2026 року в цифрахПогляд

08:01

РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиноюФотоВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти