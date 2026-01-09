Як зігрітися в квартирі без опалення: де взяти тепло в умовах блекауту

Через обстріли енергетичних об'єктів українці змушені готуватися до блекаутів і життя без опалення.

https://glavred.net/lifehack/kak-sogretsya-v-kvartire-bez-otopleniya-gde-vzyat-teplo-v-usloviyah-blekauta-10730822.html Посилання скопійоване

Як зігрітися в квартирі без опалення / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Створення теплового бар'єру: поради щодо утеплення

Імпровізовані обігрівачі

Локальні та автономні джерела тепла

В результаті ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі українці змушені залишатися в холоді без світла і газу. Зігрітися в таких умовах допоможуть прості лайфхаки, про які розповість Главред.

Автор Youtube-каналу "Просто про все" також розповів, як обігріти будинок простим способом.

відео дня

Створення теплового бар'єру: поради щодо утеплення

Перш ніж генерувати тепло, його потрібно утримати. Ефективна ізоляція приміщення - це перший і найважливіший крок до виживання в холоді.

Холодне повітря підступно проникає через найменші отвори. Дуже важливо заклеїти всі щілини у віконних рамах і дверних отворах, використовуючи спеціальні ущільнювальні стрічки, поролон або звичайний скотч. Під двері, особливо балконні та вхідні, слід покласти згорнуті рушники або ковдри, створюючи надійний бар'єр для протягів.

Текстильне утеплення. Замініть легкі штори на щільні, важкі покривала, які будуть служити додатковим ізоляційним прошарком на вікнах. На підлогу потрібно постелити килими, так як значна частина тепла швидко втрачається саме через підлогове покриття.

Використовуйте сонце як безкоштовний обігрівач - в ясні дні відкривайте штори, дозволяючи променям нагріти поверхні в кімнаті. Як тільки сонце сховається, негайно закривайте вікна щільним текстилем, щоб запобігти виходу накопиченого тепла.

Якщо житло велике, виберіть одну невелику кімнату і перетворіть її в "тепловий центр". Закрийте всі внутрішні двері і зберіть всіх членів сім'ї. Тепло, що виділяється тілами, буде концентруватися, значно підвищуючи температуру в цьому обмеженому просторі. Для сну можна використовувати туристичний намет прямо в кімнаті, який створить ідеальний ізоляційний "кокон".

Імпровізовані обігрівачі

Навіть без електроенергії та газу можна створити локальні джерела тепла і використовувати властивості матеріалів для накопичення енергії.

Обігрівач зі свічок і горщиків (глиняна батарея). Поставте на безпечну, негорючу поверхню кілька свічок-таблеток. Накрийте їх глиняним квітковим горщиком, піднявши його над свічками за допомогою цегли або металевих підставок. Глина буде повільно акумулювати тепло від полум'я і рівномірно віддавати його в кімнату. Обов'язково дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не залишайте без нагляду.

Гарячі камені або цегла (теплові акумулятори). Якщо є можливість розпалити безпечний вогонь на вулиці, нагрійте на ньому кілька цеглин або каменів (наприклад, мильний камінь). Гарячі їх слід обережно перенести в кімнату і покласти в металеве відро або жаростійкий таз, поставивши на негорючу підставку. Ці акумулятори будуть довго віддавати тепло, підтримуючи температуру.

Якщо є доступ до газового пальника або туристичної плитці, приготування гарячої їжі (особливо з використанням великої каструлі з водою) допоможе підняти температуру на кухні. Воду в каструлі можна залишити охолоджуватися, і вона ще довго буде віддавати залишкове тепло.

Локальні та автономні джерела тепла

Хоча повністю обігріти кімнату без потужних приладів складно, можна створити локальні зони тепла.

Акумуляторні та хімічні рішення

Хімічні грілки. Цей аксесуар незамінний під час блекауту, оскільки він зовсім не потребує заряджання. Після активації (часто від контакту з повітрям) мінігрілка виділяє тепло протягом приблизно 8 годин. Її невеликий розмір дозволяє розміщувати її безпосередньо в черевиках, рукавичках, під грудьми або на шиї, ефективно зігріваючи критично важливі ділянки тіла.

Обігрівачі з акумулятором. Є маленькі прилади, які можуть заряджатися від USB-кабелю або павербанка. Хоча їх потужності недостатньо для нагрівання повітря у всій кімнаті, вони ідеальні для локального обігріву: їх використовують для тепла в шарфі, рукавичках, шкарпетках або спеціальних електроковдрах-пончо.

Альтернативні джерела

Портативна електростанція і обігрівач. Це найбільш комфортний, але і найдорожчий метод. Потужна зарядна станція здатна забезпечити роботу невеликого електричного обігрівача або електроковдри протягом декількох годин. Однак вартість такого комплекту може перевищувати 30 тисяч грн.

Газові та гасові обігрівачі. В крайньому випадку можна використовувати газові нагрівачі на балонах або парафінові (гасові) обігрівачі. Необхідно пам'ятати про смертельну небезпеку: газові прилади спалюють кисень і виділяють чадний газ, тому їх можна застосовувати тільки в приміщеннях з постійним і ефективним провітрюванням. Парафінові прилади вимагають максимальної обережності при поводженні з паливом, оскільки високий ризик пожежі. Ніколи не залишайте ці пристрої без нагляду.

Інфографіка: Главред

Внутрішнє зігрівання та зігрівання побутовими приладами

Ваше тіло і побутові предмети є сильними джерелами тепла.

Одягання за принципом "капусти" - найефективніший спосіб. Одяг сам не гріє, а утримує тепло, яке виробляє тіло. Починайте з термобілизни, додаючи флісові та вовняні речі. В якості імпровізованого ізоляційного шару можна використовувати зім'яту газету, розмістивши її між шарами одягу.

Регулярне вживання гарячого чаю, бульйону і висококалорійної їжі допомагає підтримувати внутрішню температуру тіла. Тепло від напоїв швидко зігріває організм зсередини, а перетравлення ситної їжі стимулює вироблення додаткової енергії.

Пляшки-грілки і теплий сон: Наповніть пластикові пляшки гарячою (але не окропом) водою, загорніть їх у рушники і використовуйте як грілки для ніг або для швидкого прогрівання ліжка перед сном. Спіть під декількома ковдрами, використовуючи спальний мішок або сплячи в одній кімнаті з іншими людьми для максимального збереження тепла.

Тільки поєднавши надійну ізоляцію, розумне використання локальних джерел тепла і правильний одяг, можна забезпечити себе теплом, мінімізуючи ризики в умовах, коли звичні комунікації стають недоступними.

Дивіться відео про те, як обігріти будинок простим способом

Опалення житла - головне

З настанням холодів і відсутністю центрального опалення все важче зберігати тепло і комфорт вночі. Щоб не замерзнути і при цьому не витрачати зайву енергію, можна скористатися декількома ефективними способами обігріву.

Як писав Главред, якщо ви не впевнені, що радіатори працюють як треба, їх варто "прокачати" - тобто випустити з них накопичене повітря і поліпшити опалення. Регулярне видалення повітря (приблизно два рази на рік) допомагає підтримувати опалення в робочому стані і економить на рахунках за електроенергію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як зменшити витрати на опалення. Крім пилу, всередині радіаторів може накопичуватися іржа, бруд і навіть цвіль.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред