Кейт Міддлтон у лікарні зробила заяву про свою хворобу — подробиці

Кейт Міддлтон - хвороба / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кейт Міддтон

Кейт Міддлтон відвідала лікарню

Що вона розповіла про свою хворобу

Дружина спадкоємця британського престолу Кейт Міддлтон зробила несподіване зізнання про свою хворобу під час відвідування лікарні Чарінг-Крос у Лондоні. Як повідомляє HELLO, вона відвідала медичний заклад разом із принцом Вільямом і поділилася досвідом сім'ї в подоланні раку.

Кейт зустрілася з пацієнтами, медичним персоналом і волонтерами лікарні. Під час розмови з добровольцем, який допомагає людям під час хіміотерапії, принцеса Уельська згадала про те, як сама перебувала в ролі пацієнта. Дружині майбутнього монарха діагностували рак навесні 2024 року, і вона проходила хіміотерапію, щоб перемогти хворобу.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у лікарні / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Волонтер розповів монаршим особам, що пацієнтам лікарні доводиться годинами перебувати на лікарняних ліжках і терпляче переносити процедури хіміотерапії. Кейт відреагувала на його слова лаконічно — вона підкреслила, що їхня сім'я знайома з цим як ніхто інший.

"Я знаю, ми знаємо", — відповіла принцеса, взявши чоловіка за руку.

Кейт Міддлтон — діагноз / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Вільям також підтримав дружину. Він розповів, що їхня сім'я має різний досвід, пов'язаний з медициною. Чоловік Кейт Міддлтон служив пілотом рятувальної та санітарної авіації.

"Ми обоє маємо різний досвід взаємодії з медичними установами. Я працюю з повітряною швидкою допомогою, а Кетрін нещодавно пройшла через випробування здоров'ям", - заявив принц Уельський.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великобританії Чарльза III.

