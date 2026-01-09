"Бомжуємо": Потап висловився після госпіталізації Каменських

Репер-втікач з'явився в соціальних мережах.

Український репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, зробив провокаційну заяву після госпіталізації своєї дружини Насті Каменських. Він виклав в Instagram фото і показав, як виглядає зараз.

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських потрапила до лікарні на тлі свого голодування. Співачка вирішила на деякий період повністю відмовитися від їжі. Завершити сувору дієту у Насті не вийшло — артистка опинилася в лікарні під крапельницею. Вона заявила, що її госпіталізація не пов'язана з голодуванням.

Через деякий час після того, як Настя показала свої лікарняні будні, Потап з'явився в соцмережах і вирішив похвалитися своїми модними луками. Поки дружина перебуває в лікарні, репер демонстрував свої стильні зимові образи — від класичного костюма з зимовою кофтою з високим коміром до елегантного класичного пальто з яскравим жовтим светром. Фотографії були зроблені в стилі "випадкової зйомки".

"Бомжуємо потихеньку", — підписав фотографії Потап, натякаючи на свій розслаблений модний експеримент.

Шанувальники відреагували на стильні пошуки Потапа, але не обійшлося без питань про стан дружини Насті Каменських. Потап не відреагував на коментарі, хоча виклав пост через кілька годин після тривожних новин від неї.

"Так це не потихеньку, це з розмахом"

"Щоб усі так бомжували"

"Що з Настею?"

Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

