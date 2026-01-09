Рус
"Бомжуємо": Потап висловився після госпіталізації Каменських

Христина Трохимчук
9 січня 2026, 10:10
Репер-втікач з'явився в соціальних мережах.
Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Український репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, зробив провокаційну заяву після госпіталізації своєї дружини Насті Каменських. Він виклав в Instagram фото і показав, як виглядає зараз.

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських потрапила до лікарні на тлі свого голодування. Співачка вирішила на деякий період повністю відмовитися від їжі. Завершити сувору дієту у Насті не вийшло — артистка опинилася в лікарні під крапельницею. Вона заявила, що її госпіталізація не пов'язана з голодуванням.

Настя Каменських
Настя Каменських потрапила до лікарні / фото: instagram.com, Настя Каменських

Через деякий час після того, як Настя показала свої лікарняні будні, Потап з'явився в соцмережах і вирішив похвалитися своїми модними луками. Поки дружина перебуває в лікарні, репер демонстрував свої стильні зимові образи — від класичного костюма з зимовою кофтою з високим коміром до елегантного класичного пальто з яскравим жовтим светром. Фотографії були зроблені в стилі "випадкової зйомки".

"Бомжуємо потихеньку", — підписав фотографії Потап, натякаючи на свій розслаблений модний експеримент.

Потап - як виглядає зараз
Потап — як виглядає зараз / фото: instagram.com, Потап

Шанувальники відреагували на стильні пошуки Потапа, але не обійшлося без питань про стан дружини Насті Каменських. Потап не відреагував на коментарі, хоча виклав пост через кілька годин після тривожних новин від неї.

"Так це не потихеньку, це з розмахом"

"Щоб усі так бомжували"

"Що з Настею?"

Потап
Потап / інфографіка: Главред
Потап
Потап / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно заявила про розлучення з артистом Тарасом Тополею, прокоментувала скандальні заяви свого колишнього цивільного чоловіка. Раніше Вадим Лисиця написав пост, в якому побачили натяк на Тараса Тополю.

Також співачка і переможниця конкурсу "Євробачення 2004" Руслана поділилася секретом своїх міцних стосунків з чоловіком. Артистка перебуває в щасливому шлюбі з продюсером Олександром Ксенофонтовим вже 30 років.

Про особу: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

