'Сюрпризи будуть там, де РФ не очікує': Ступак розкрив план спецслужб на 2026 рік

Військовий експерт заявив, що ціллю стають не медійні обличчя, а реальні "диригенти" війни.

Ступак анонсував зміну тактики українських спецслужб / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези Ступака:

Українські спецслужби готують нові операції у 2026 році

Операції на кшталт "Павутини" не повторюватимуться у тому ж форматі

Майбутні спецоперації будуть в неочікуваних для Росії локаціях

Українські спецслужби готують нові операції, які стануть повною несподіванкою для РФ у 2026 році. Операції на кшталт "Павутини" навряд чи повторюватимуться в тому ж форматі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"Припускаю, що продовжиться робота по знищенню російських генералів, причому далеко не найвідоміших. Адже дуже часто саме ті російські генерали і полковники, про яких ми практично нічого не чули, відповідають за найбільшу кількість операцій і є головними "диригентами". Саме на таких буде йти полювання", - припустив він.

Ступак зазначив, що операції подібні до "Павутини" навряд чи повторюватимуться в тому ж форматі. Публічне розкриття деталей таких дій, на його думку, свідчить про те, що майбутні операції будуть іншими за формою і відбуватимуться там, де РФ цього не очікує.

"СБУ могла розповісти про те, як організовувалася і здійснювалася "Павутина", тому що для Росії вже припасений новий сюрприз, який приведе росіян в не менше збудження. Тому "старі декорації" і викидаються. Так що операції будуть, але вони будуть зовсім іншими, і ці сюрпризи будуть в тих локаціях, де РФ точно не очікує", - зазначив Ступак.

Ще одним болючим ударом для російської економіки, за його словами, стане розширення географії атак на нафтові танкери. Україна може вийти далеко за межі Чорного моря.

"Удари будуть по порожніх танкерах, щоб не допустити екологічної катастрофи і не спровокувати напругу в європейському суспільстві, в Туреччині, Греції тощо. Це буде робитися для того, щоб танкери під загрозою великих втрат і збитків відмовлялися заходити в російські порти. Наприклад, в Балтійському морі поки нічого особливого не відбувається, але це справа часу", - додав експерт.

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Де ховаються російські танкери - пояснення експерта

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що російські танкери в портах Усть-Луга та Санкт-Петербург поки що відчувають себе безпечно. Водночас більшість тіньового флоту переорієнтовується на Балтійський маршрут.

"Танкери тіньового флоту почуваються там впевнено, і, більше того, використовуються для диверсій на території європейських країн", - зауважив він.

Атаки на нафтові танкери - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 18 грудня дрони атакували Ростовську область Росії. Під удари потрапив порт Ростова-на-Дону, де влучили в танкер.

Також 7 січня в Атлантичному океані США завершили двотижневу операцію, захопивши танкер Marinera, що йшов під російським прапором і пов’язаний із Венесуелою. Майже одночасно у Карибському морі США затримали ще один танкер M/T Sophia, який також перевозив венесуельську нафту.

Як повідомляв Главред, біля Кастамона у Туреччині безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус" під прапором Палау в Чорному морі. Пошкоджено верхню частину судна, екіпаж не постраждав.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

