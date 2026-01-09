'Орєшніком по Леніну': розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль удару

У ніч на 9 січня Росія вперше завдала удару Львівщині балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" - експерти назвали ціль атаки та плани Кремля.

Ракета "Орєшнік" - розкрито перші наслідки атаки по Львову та ціль удару / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Удар "Орєшніком" по Львову – який сигнал надіслав Путін країнам Заходу

По чому реально влучив Орєшнік та чому вдарили саме по Львову

Чи може Україна збивати ракети "Орєшнік"

У ніч на 9 січня 2026 року Росія завдала нового масштабного удару по Україні, під час якого по Львівській області було випущено балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", яка може нести ядерний заряд. Звуки вибухів було чутно у самому Львові та в населених пунктах області. Це перший за час повномасштабної війни подібний удар по західному регіону поблизу кордону з ЄС.

Главред зібрав головне, що варто знати про удар "Орєшніком" по Львівщині.

Удар "Орєшніком" по Львову – що відомо

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що пізно ввечері 8 січня Росія атакувала територію України із застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". За даними Повітряних сил ЗСУ, запуск було здійснено з полігону Капустин Яр в Астраханській області, де розміщується відповідний ракетний комплекс.

Крім того, відомо, що у ніч на 9 січня сили протиповітряної оборони знищили 244 повітряні цілі, під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури, а головним напрямком атаки стала Київська область. Загалом зафіксовано ураження на 19 локаціях.

Радіотехнічні підрозділи Повітряних сил виявили та супроводжували 278 засобів повітряного нападу, серед яких було 36 ракет і 242 безпілотники різних типів.

Крім того, за інформацією Повітряного командування "Захід", 8 січня о 23:47 російські війська завдали балістичного удару по об’єктах інфраструктури у Львові.

"Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії. Всі сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ворожих ударів з повітря і роблять все можливе для захисту рідної землі", - резюмували військові.

Час підльоту ракети "Орєшнік" до міст України / Інфографіка Главред

Наслідки удару Орєшніком по Львівщині

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок ракетного удару Росії було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці атаки у Львові провели лабораторні перевірки, які підтвердили, що радіаційний фон залишається в межах норми, а перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано.

Пізніше Козицький повідомив, що вибухова хвиля від нічної ракетної атаки спричинила автоматичне спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті в Рудно на вулицях Садовій, Шевченка, Коперника та Вузькій.

"До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП. Тимчасово без газу 376 абонентів. Тривають роботи з відновлення газопостачання. Крім того, пошкоджень зазнали 6 приватних вантажівок", - вказав він.

Дивіться відео моменту удару "Орєшніком" по Львівщині:

/ Скріншот

Путін надіслав сигнал країнам Заходу

Міський голова Львова Андрій Садовий, коментуючи удар ракетою "Орєшнік", повідомив, що, за даними Повітряних сил, атаку на місто здійснили балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що є надзвичайно високим показником.

"Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами. Тим часом Міноборони ворога заявляє, що цей "Орєшнік" нібито "помста" за вигадану атаку на дачу російського диктатора. Нічого нового від країни вбивць і брехунів", - вказав він у дописі в Facebook,

Заява Міноборони РФ

Водночас Міністерство оборони РФ цинічно заявило, що застосування "Орєшніка" проти України нібито стало відповіддю на вигадану історію про атаку дронів на резиденцію диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, яку російська сторона поширила наприкінці грудня. Також у РФ стверджують, що удари начебто були спрямовані по об’єктах виробництва безпілотників та енергетичній інфраструктурі України.

"Сьогодні вночі у відповідь на терористичну атаку київського режиму по резиденції президента Російської Федерації в Новгородській області, здійснену в ніч на 29 грудня 2025 р., Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік", а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України", - йдеться у повідомленні.

Україна терміново скликає Радбез ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом до спільної та рішучої реакції на застосування Росією проти України балістичної ракети "Орєшнік". Відповідну позицію він виклав у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС.

"Росія заявляє, що застосувала балістичну ракету середньої дальності так званого типу "Орєшнік" проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на Європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо жорсткої відповіді на безвідповідальні дії Росії", - зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що Україна через дипломатичні канали доводить усі подробиці цього небезпечного удару до Сполучених Штатів, європейських партнерів, а також інших держав і міжнародних організацій. Він підкреслив абсурдність спроб Москви виправдати атаку вигаданою історією про нібито удар дронів по резиденції Володимир Путін, якої насправді не було, що вкотре свідчить про те, що Росії не потрібні реальні приводи для терору та війни.

Сибіга зазначив, що застосування ракети середньої дальності поблизу кордонів Європейський Союз та НАТО на тлі вигаданих приводів є реальною глобальною загрозою, яка вимагає відповідної глобальної відповіді.

На його думку, необхідні подальші жорсткі кроки проти російського тіньового танкерного флоту, а також проти нафтових доходів, фінансових схем і активів РФ. Такі заходи мають запроваджуватися не лише в Європі, а й у всьому світі, і дії США в цьому напрямку він назвав правильними.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викривати російську брехню та посилювати тиск на агресора. Ми ініціюватимемо міжнародні дії — термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна–НАТО, а також відповідні кроки в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ", - резюмує він.

Рада безпеки ООН / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету "Орєшнік"

У ніч на 8 січня Росія вперше завдала удару по Львову балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік", запущеною з полігону "Капустин Яр". Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що фахівці детально вивчатимуть уламки цієї ракети.

"Путін називає її "Орєшніком". Там можна говорити, що вона на основі ракети "Рубіж" створена. Це балістична ракета середньої дальності. Ну, що саме, ну дійсно, які там були уламки, як її називати, я думаю, що розберуться експерти, які будуть досліджувати саме за уламками, що це була за ракета. Ну, та за іншими факторами. Я думаю, розвідка теж підкаже", — сказав він в ефірі "Спільне. Спротив".

Він зазначив, що подібні ракети раніше не перехоплювалися, тож питання їх збиття залишається вкрай складним. За його словами, "Орєшнік" має багатоблокову конструкцію з 36-ти уражальних елементів, і механізмів ефективного перехоплення таких цілей наразі не застосовували. Водночас Ігнат припустив, що західні партнери України вже аналізують можливі способи протидії цьому озброєнню, зокрема щодо засобів і дистанцій перехоплення.

РС 26 "Рубіж" - що відомо / Інфографіка: Главред

Яка ціль удару по Львову

Юрій Ігнат також наголосив, що використання Росією балістичних ракет середньої дальності має на меті залякування Заходу та вплив на партнерів України. Удар "Орєшніком" по Львівській області він назвав показовим і спрямованим на створення резонансу в медіа. За його словами, російський режим не вперше намагається лякати таким озброєнням, застосовуючи його проти України, зокрема раніше подібні атаки фіксувалися в районі Дніпра, а тепер — на Львівщині.

Він зазначив, що такими ударами РФ прагне досягти гучного інформаційного ефекту й продемонструвати нібито можливість завдавати ударів поблизу кордонів країн НАТО.

"Таким чином противник робить потужну і медійну тему, тому що потрібно залякати Захід. Мовляв "ми б’ємо далеко, б’ємо аж під кордони країн НАТО". Географічне розташування Львова, зрозуміло, близько до Польщі. Тому противник обрав цей регіон, щоб провести такі дії атакувальні з метою впливу на наших партнерів", - зазначив Ігнат.

Крім тиску на міжнародних партнерів, масовані обстріли мають і мету психологічного впливу на населення України, особливо напередодні похолодання, адже атаки спрямовуються на об’єкти критичної інфраструктури в різних регіонах, включно з Києвом, Запоріжжям і Дніпром, що призводить до перебоїв з електропостачанням.

По чому реально влучив "Орєшнік"

Удар по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік у ніч на 9 січня мав радше демонстративний характер і був сигналом для Європи. Про це повідомив фахівець із радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш". За його словами, ракета пробила дві плити перекриття, внаслідок чого було знищено повне зібрання творів Леніна.

Він наголосив, що атака по Львову не мала цілі завдати масштабних руйнувань чи уразити стратегічні об’єкти. На його думку, це була демонстрація можливостей і рішучості Росії, адресована європейським країнам, саме тому для удару обрали місто на заході України.

"Щоб ви розуміли енергетику уражаючих елементів удару на одному прикладі: пробило дві плити перекриття і спалило повне зібрання творів Леніна в приміщенні (архiв у підвалi). Я не жартую", - вказав він.

Також експерт підкреслив, що поширювані російськими пропагандистськими каналами твердження про нібито надглибоке проникнення ракети в землю на десятки метрів не відповідають дійсності.

/ Скріншот

Чому вдарили саме по Львову - які можуть бути наслідки від удару "Орєшніком"

Авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап в ексклюзивному коментарі Главреду заявив, що якби заявленою метою удару ракетою "Орєшнік" дійсно була відповідь на нібито атаку по резиденції Путіна, то більш логічною ціллю став би урядовий квартал у Києві, а не інші регіони.

"Якщо росіяни хочуть бити по "центрах ухвалення рішень", то логічно бити по центру, адже нібито це "відповідь за Валдай". Але тоді це фактично замах на першу особу. Тоді, відповідно, треба "полювати" саме за першою особою — бити або по Банковій, або по урядовому кварталу, або десь у Києві. А тут — газове сховище на Львівщині", - вказав він.

Він звернув увагу, що напередодні Інститут вивчення війни допускав можливість удару по газосховищу, і саме про такий напрямок, за його словами, могла доповідати російська розвідка. На думку експерта, подібні дії Росія використовує як інструмент тиску або спробу примусити до певних поступок.

Криволап також зазначив, що сукупність фактів свідчить, що "Орєшнік" існує радше як демонстраційна система, але не є повноцінною бойовою ракетою. Спочатку її проєктували під ядерне застосування, і вона не пристосована для ефективного використання зі звичайною бойовою частиною.

"Фактично йдеться про бетонні або металеві болванки, які падають з неба за принципом "метеоритного дощу". Там немає вибухової речовини — вся руйнівна дія ґрунтується виключно на кінетичній енергії. Усе, що відбувається, — це проникнення в ґрунт за рахунок швидкості", - наголосив він.

Експерт пояснив, що ця ракета має суттєве обмеження за мінімальною дальністю — близько 700 кілометрів. У разі запуску з півночі Білорусі вона фактично перелетіла б Київ і могла б упасти значно південніше, наприклад у районі Херсона чи Запоріжжя. Натомість пуск із полігону Капустин Яр дозволяє вражати цілі по всій території України, включно зі столицею. Вибір Львівщини він розцінив як сигнал, адресований насамперед європейським країнам, а не як суто військову чи випробувальну дію.

"Йдеться не про ефективне ураження військових цілей, а про вплив на цивільне населення: залякати цивільних, а в уявленні Путіна — ще й населення Польщі та Європи загалом. Мовляв, "дивіться, який я страшний і на що здатен". Думаю, логіка саме така", - стверджує експерт.

Криволап переконаний, що серйозної військової загрози "Орєшнік" не становить. На його думку, значно небезпечнішими є ракети сімейства "Іскандер" у різних модифікаціях, а також "Кинджал". До справді потужних засобів ураження він також відніс Х-101 і особливо Х-22, яку назвав надзвичайно руйнівною, хоча й неточною.

"Те, що удар був завданий по Стрию, і що вони взагалі туди влучили, викликає подив. І ще важливий момент: "Орєшнік" задумувався як заміна або доповнення до ракетного комплексу "Авангард". Його планували використовувати як гіперзвукову систему для прориву протиракетної оборони. Але цей проєкт, очевидно, не склався, і тоді виникла ідея: "А давайте спробуємо "Орєшніком". Схоже, що саме це вони й зробили — просто спробували", - резюмує він.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Росія імітувала ядерний удар по Львівщині – чи може Україна збивати ракети "Орєшнік"

Росія завдала удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності, фактично відпрацювавши сценарій, подібний до застосування ядерної зброї. Про це в коментарі 24 Каналу повідомив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, наголосивши, що засоби протидії таким ракетам існують, однак мають суттєві обмеження.

Він повідомив, що американська система THAAD або ізраїльський комплекс Arrow здатні перехоплювати подібні цілі. Водночас ключова проблема полягає у відсутності в Європі єдиної та цілісної системи протиракетної оборони: одна установка є у Німеччині, дві — у Польщі та ще одна — в Румунії.

Експерт підкреслив, що перехоплення таких ракет потрібно здійснювати фактично ще на космічній ділянці траєкторії — до моменту, коли бойова частина розділиться на суббоєприпаси.

Удар по Львівщині, на його думку, слід розглядати як сигнал Путіна європейським країнам та попередження, що далі РФ може вдарити по Варшаві.

"Це просто безглуздя з боку Росії використовувати таку зброю. Вона не несе жодної користі. Це винятково психологічний ефект. Імітація запуску ядерної зброї", – зауважив Храпчинський.

