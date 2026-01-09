Рус
"Я твердо переконаний": Трамп візьме участь у майбутній обороні України

Анна Косик
9 січня 2026, 10:44оновлено 9 січня, 11:33
США гарантуватимуть безпеку Україні, але не як ключові союзники.
'Я твердо переконаний': Трамп візьме участь у майбутній обороні України
Україна отримає підтримку з боку США / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Що сказав Трамп:

  • Росія не нападе на Україну ще раз після встановлення миру
  • США гарантуватимуть безпеку Україні
  • Якщо РФ наважиться на повторну агресію, на Європу впаде основний тягар

Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі США у майбутній обороні України, але лише через впевненість в тому, що країна-агресорка Росія не здійснить ще одну спробу вторгнення в країну.

Про це очільник США заявив в інтерв'ю The New York Times. Трамп зазначив, що на його думку, Путін хоче укласти угоду.

"Я твердо переконаний, що вони (росіяни - Главред) не вторгнутися б повторно, або я б не погодився на це", - наголосив він.

Основна відповідальність у випадку порушення угоди буде не на США

У Трампа також поцікавилися, що робитимуть США, якщо Росія таки наважиться на повторне вторгнення. У відповідь він заявив, що роль Сполучених Штатів буде другорядною.

Натомість гарантувати безпеку Україні в першу чергу будуть європейські союзники Києва.

Наскільки переконливими виглядають гарантії безпеки - думка експерта

Главред писав, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не вірить в пункти запропонованих гарантій безпеки. Він вважає, що вони не будуть працювати.

Бо якщо в Україні з’явиться певний контингент з Європи, умовні французькі легіонери або експедиційний корпус зі Штатів, вони не захищатимуть Україну на рівні ЗСУ, якщо Росія за півроку почне наступ.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після завершення російсько-української війни Бельгія надасть свою авіацію та флот для збереження миру в Україні. Відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

Раніше повідомлялося, що за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але лише після того, як на це дасть згоду Росія.

Напередодні стало відомо, що Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки. За словами президента Зеленського, йдеться про заходи, які забезпечуватимуть безпеку на землі, на морі та в небі.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

війна в Україні Дональд Трамп вторгнення Росії гарантії безпеки
Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

Ситуація неймовірно критична: що відбувається у Дніпрі після обстрілів

Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

Тисячі загиблих: у Польщі попередили про задум Путіна щодо війни в Україні

