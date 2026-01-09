'Я твердо переконаний': Трамп візьме участь у майбутній обороні України

США гарантуватимуть безпеку Україні, але не як ключові союзники.

Україна отримає підтримку з боку США / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Що сказав Трамп:

Росія не нападе на Україну ще раз після встановлення миру

США гарантуватимуть безпеку Україні

Якщо РФ наважиться на повторну агресію, на Європу впаде основний тягар

Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі США у майбутній обороні України, але лише через впевненість в тому, що країна-агресорка Росія не здійснить ще одну спробу вторгнення в країну.

Про це очільник США заявив в інтерв'ю The New York Times. Трамп зазначив, що на його думку, Путін хоче укласти угоду.

"Я твердо переконаний, що вони (росіяни - Главред) не вторгнутися б повторно, або я б не погодився на це", - наголосив він.

Основна відповідальність у випадку порушення угоди буде не на США

У Трампа також поцікавилися, що робитимуть США, якщо Росія таки наважиться на повторне вторгнення. У відповідь він заявив, що роль Сполучених Штатів буде другорядною.

Натомість гарантувати безпеку Україні в першу чергу будуть європейські союзники Києва.

Наскільки переконливими виглядають гарантії безпеки - думка експерта

Главред писав, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко не вірить в пункти запропонованих гарантій безпеки. Він вважає, що вони не будуть працювати.

Бо якщо в Україні з’явиться певний контингент з Європи, умовні французькі легіонери або експедиційний корпус зі Штатів, вони не захищатимуть Україну на рівні ЗСУ, якщо Росія за півроку почне наступ.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після завершення російсько-української війни Бельгія надасть свою авіацію та флот для збереження миру в Україні. Відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "Коаліції охочих" у Парижі.

Раніше повідомлялося, що за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але лише після того, як на це дасть згоду Росія.

Напередодні стало відомо, що Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки. За словами президента Зеленського, йдеться про заходи, які забезпечуватимуть безпеку на землі, на морі та в небі.

