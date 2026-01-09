Удар 'Орєшніком' по Львівщині: в Повітряних силах розкрили цинічну тактику РФ

Юрій Ігнат пояснив, чому Росія нанесла удар саме по Львівщині та яку мету переслідують окупанти.

Ігнат розкрив деталі російської атаки "Орєшніком" по Львівщині / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Армія РФ вдарила по Львівщині балістичною ракетою середньої дальності

Удар "Орєшніком" має демонстративний і медійний характер

Таким чином ворог прагне залякати Захід і посіяти паніку серед українців

У ніч проти 9 січня російські війська завдали удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності. РФ намагається залякати країни Заходу, показуючи свою нібито здатність бити аж під кордони НАТО.

Мета Москви - створити гучний інформаційний ефект та посіяти паніку серед українців. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми не знаємо, як там Путін називає "Арєшнік". Ми говоримо про ракету балістичну, ракету балістичної середньої дальності. Звісно, це зброя, якою вже не вперше Путін лякає Захід. Скажімо так, застосовує по Україні", - пояснив Ігнат.

За його словами, минулого разу по Дніпру була приблизно така атака, "але сьогодні це Львівщина".

Як розповів представник Повітряних сил, такими ударами РФ намагається показати, що може завдавати ударів поруч із територією країн-членів Альянсу, використовуючи це як інструмент психологічного та політичного тиску.

"Таким чином противник робить потужну і медійну тему, тому що потрібно залякати Захід. Мовляв "ми б’ємо далеко, б’ємо аж під кордони країн НАТО". Географічне розташування Львова, зрозуміло, близько до Польщі. Тому противник обрав цей регіон, щоб провести такі дії атакувальні з метою впливу на наших партнерів", - зазначив Ігнат.

Ігнат також пояснив, що масовані обстріли критичної інфраструктури мають на меті не лише вплив на міжнародних партнерів України, а й залякування населення, особливо напередодні морозів.

За його словами, під час нічної атаки росіяни не застосовували свою стратегічну авіацію, тобто не запускали ракети з літаків Ту. Використовувалися лише наземні комплекси, зокрема "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети С-400, які можуть діяти по балістичній траєкторії, а також "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Удар "Орешника" по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.

Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком". Момент атаки потрапив на відео.

Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, Окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили ворожий удар ракетою "Орєшнік". Збити її не вдалося. Всього було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них - 242 дрони і 36 ракет.

Повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни. Він підкреслив, що місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з ЄС.

Що стоїть за ударом "Орєшніком" по Львову - думка експерта

Як повідомляв Главред, удар по Львову ракетою "Орєшнік" - це послання Заходу про те, що країна-агресор Росія насправді не збирається домовлятися про мир. Таку думку в ефірі Ранок.LIVE озвучив голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж.

За його словами, переговорну сторінку слід не закривати остаточно, а відсунути на другий план, переходячи до більш активних кроків.

"Послання РФ до Європи і до Сполучених Штатів одне: „Ви дурні, ми над вами сміємося, ми робимо все, що хочемо, а ви граєте в якісь переговори і щось обіцяєте й тиснете на Україну більше", йдеться в повідомленні.

Ракетний комплекс "Кедр"/ Інфографика: Главред

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

