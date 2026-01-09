'Жах': зірка 'Сватів' розповіла про новий 'приліт' біля її будинку

Анна Кошмал запевнила, що з нею все добре, хоча наслідки російської атаки ліквідовують поруч з її будинком.

Анна Кошмал розповіла про новий "приліт" біля її будинку / фото: instagram.com, Анна Кошмал

Анна Кошмал повідомила про "приліт" біля її будинку

Актриса дякує рятувальникам за їхню працю

Українська актриса Анна Кошмал, відома за проектами "Свати" і "Сашка", повідомила про черговий "приліт" недалеко від її будинку.

Сьогодні вдень, 9 січня, 31-річна артистка опублікувала у своєму Instagram-блозі знімок з маленьким сином у кафе. Вона запевнила підписників, що з ними все добре, хоча наслідки російської атаки ліквідують зовсім поруч.

"З нами все гаразд. Вдячні, що пережили цю ніч. Зовсім поруч знову "приліт". Вийшли з Мішкою подивитися на це своїми очима.... Загинули люди... Жах...", - йдеться в повідомленні.

Актриса зазначила, що не може уявити складність титанічної праці людей, які працюють на місцях прильотів.

"Особливо сьогодні, коли на вулиці - 8. А телефон пише, що відчувається як -15", - написала вона.

Фото: instagram.com, Анна Кошмал

Як відомо, цієї ночі в Києві було дуже голосно, адже російська окупаційна армія била по столиці дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами. В результаті російського обстрілу в столиці загинули п'ятеро людей, ще 25 отримали поранення.

До речі, раніше Анна Кошмал розповіла про страшний епізод російської атаки на Київ в ніч на 29 листопада. За її словами, тоді від прильоту постраждав її будинок.

Анна Кошмал / інфографіка: Главред

Про особу: Анна Кошмал Анна Кошмал — українська актриса театру, кіно та озвучування. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи — "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

