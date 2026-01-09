Чи зможе Путін торгуватися з Трампом щодо України: експерт дав прогноз

На тлі останніх подій навколо Венесуели і Гренландії Кремль може спробувати скористатися ситуацією, але є нюанс.

https://glavred.net/war/smozhet-li-putin-torgovatsya-s-trampom-po-ukraine-ekspert-dal-prognoz-10730711.html Посилання скопійоване

Чи може Кремль скористатися ситуацією у Венесуелі заради вигоди щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Що сказав Розумний:

Путін не зможе торгуватися з Трампом за Україну через спільні інтереси

Трамп мало що може запропонувати Путіну

Можливість ситуативної співпраці РФ і США зберігається

У США і країни-агресорки Росії збігаються інтереси щодо Венесуели і Гренландії. Тому виникає побоювання, що кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін може цим скористатися.

Однак навряд чи главі Кремля вдасться використати ці питання, як предмет торгу з очільником США Дональдом Трампом в обмін на поступки по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

відео дня

Чому реальна небезпека не проглядається

Президент США має дуже обмежений набір інструментів, які він може запропонувати Путіну. Зокрема, він не може гарантувати, що Європа зніме з РФ санкції чи відновить роботу ринків. А цього якраз Росія потребує найбільше.

"Тому протистояння інтересів є об'єктивним: на ринках усі завжди конкурують між собою, і коли вдається отримати перевагу над конкурентом, ним намагаються скористатися. Але зараз у фокусі російсько-американського контексту сьогодні є потенційна вигода від співпраці, яку могли б отримати обидві сторони. Саме ця тема зараз розігрується як основна мапа", - зауважив експерт.

У цьому зацікавлена ​​лобістська група, представлена ​​з одного боку Кирилом Дмитрієвим, а з іншого - Стівом Уіткоффом. Саме цю карту вони намагаються розіграти.

"Те, що інтереси США та Росії час від часу перетинатимуться, зіштовхуватимуться і навіть жорстко конфліктуватимуть - як, наприклад, у Венесуелі, де з одного боку був "Вагнер", а з іншого - американська "Дельта", - є нормальним. Це не суперечить логіці процесів і не скасовує можливостей для ситуативної співпраці", - додав Розумний.

Що Трамп заявляв про нові можливі вторгнення США

Главред писав, що президент США нещодавно у телефонному інтерв’ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій.

Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони. Крім цього Трамп торкнувся ситуації у Венесуелі. Він звернувся до віцепрезидентки Делсі Родрігес, яка тимчасово очолила країну після зникнення Ніколаса Мадуро, із закликом до співпраці зі США.

Наслідки повалення режиму в Венесуелі для України - останні новини

Нагадаємо, іноземні ЗМІ писали, що прогрес переговорів щодо України в Парижі залишається невизначеним через зміну фокусу уваги Сполучених Штатів на Венесуелу.

Раніше Главред писав, що і Росія, і Китай засудили повалення Мадуро. Але Сі Цзіньпін з радістю пожертвував би китайським впливом у Венесуелі, якби це означало, що Пекін отримає повну свободу дій щодо Тайваню. Росія пішла б на ту саму угоду і щодо України.

Напередодні стало відомо, що затримання в Каракасі венесуельського диктатора і президента Ніколаса Мадуро американськими спецпідрозділами стало відчутним ударом по інтересах Росії, адже Кремль втратив одного з ключових партнерів у Латинській Америці. Водночас у Москві намагаються побачити в діях США можливі вигоди, зокрема в контексті потенційного поділу світу на сфери впливу та неформального "обміну" Венесуели на Україну.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред