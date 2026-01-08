Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами та дронами

РФ може атакувати Україну ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ готується до масованої атаки

Росіяни можуть вдарити по Києву і не тільки

Росіяни будуть застосовувати ракети та дрони

Російські окупанти готуються до нового масованого обстрілу України. Ворог може застосувати ударні дрони, балістику та крилаті ракети. Про це повідомляє моніторинговий канал.

Атака може відбутися протягом найближчих 48 годин.

Під час атаки ворог планує застосувати експериментально-бойовий зразок БпЛА "Герань-5".

"Ворог позиціонує її як керовану крилату ракету наземного базування. Ймовірно, БпЛА/ракета оснащена бойовою частиною 90 кг, швидкість від 400 до 600 км/год, та сама дальність до 1000 км", - йдеться у повідомленні.

Також очікується, що РФ застосує такі засоби ураження:

до 15 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 10 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 6 крилатих ракет "Калібр";

до 500 дронів;

до 5 аеробалістичних ракет "Кинджал".

Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Які об'єкти може атакувати РФ

Монітори попереджають про те, що ціллю ворога може бути енергетика.

Під загрозою перебувають такі міста:

Київ (Дарницький, Голосіївський, Оболонський райони);

Бровари;

Вишгород;

Біла Церква.

Удари РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 січня росіяни атакували Дніпро та інші регіони великою кількістю ударних дронів. Внаслідок цього виникла складна ситуація. У багатьох населених пунктах зникло електропостачання, вода та тепло. Через атаку були майже повністю знеструмлені Запорізька та Дніпропетровська області.

8 січня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що після обстрілів у місті ситуація неймовірно критична.

"Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена", - зазначив Філатов.

Інші новини:

