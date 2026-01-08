Рус
Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

Ангеліна Підвисоцька
8 січня 2026, 18:24
Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами та дронами
обстрел Киева
РФ може атакувати Україну ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ готується до масованої атаки
  • Росіяни можуть вдарити по Києву і не тільки
  • Росіяни будуть застосовувати ракети та дрони

Російські окупанти готуються до нового масованого обстрілу України. Ворог може застосувати ударні дрони, балістику та крилаті ракети. Про це повідомляє моніторинговий канал.

Атака може відбутися протягом найближчих 48 годин.

Під час атаки ворог планує застосувати експериментально-бойовий зразок БпЛА "Герань-5".
"Ворог позиціонує її як керовану крилату ракету наземного базування. Ймовірно, БпЛА/ракета оснащена бойовою частиною 90 кг, швидкість від 400 до 600 км/год, та сама дальність до 1000 км", - йдеться у повідомленні.

Також очікується, що РФ застосує такі засоби ураження:

  • до 15 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • до 10 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • до 6 крилатих ракет "Калібр";
  • до 500 дронів;
  • до 5 аеробалістичних ракет "Кинджал".
Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Які об'єкти може атакувати РФ

Монітори попереджають про те, що ціллю ворога може бути енергетика.

Під загрозою перебувають такі міста:

  • Київ (Дарницький, Голосіївський, Оболонський райони);
  • Бровари;
  • Вишгород;
  • Біла Церква.

Удари РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 січня росіяни атакували Дніпро та інші регіони великою кількістю ударних дронів. Внаслідок цього виникла складна ситуація. У багатьох населених пунктах зникло електропостачання, вода та тепло. Через атаку були майже повністю знеструмлені Запорізька та Дніпропетровська області.

8 січня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що після обстрілів у місті ситуація неймовірно критична.

"Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена", - зазначив Філатов.

12:13

Військова допомога Британії: Україна отримає 13 потужних систем ППО

12:02

Вдова померлого ADAM розчулила жалісливим зверненням до нього

11:44

Вдівець Бріжіт Бардо розкрив причину смерті та останні слова зірки

11:36

"Поза всякими сумнівами": в ЗСУ прокоментували нібито окупацію Андріївки

11:29

Як прибрати сіль з взуття взимку: прості способи для шкіри, замші та тканини

11:26

Стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору - як проголосувати

11:10

Хмарно з дощем: яка погода в Харкові буде 8 січня

11:08

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

11:04

"Нас просто знищують": окупанти відмовляються йти на штурми

10:56

Молодшу дочку Заворотнюк жорстоко обдурили в РФ: що з нею зробили

