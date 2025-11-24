Рус
РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

Руслан Іваненко
24 листопада 2025, 23:50
Президент підкреслив необхідність пильності та координації Сил оборони задля захисту міст і громадян від загроз.
Зеленский
Зеленський закликав громадян дотримуватися сигналів повітряної тривоги / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ОП

Коротко:

  • Росія може готувати новий масований удар по Україні
  • Зеленський закликав уважно реагувати на повітряні тривоги
  • Президент підкреслив важливість врахування даних розвідки США

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. У вечірньому зверненні він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

"Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних силах та інших складових Сил оборони й безпеки України виконуються. Будемо реагувати", – наголосив Президент.

Зеленський також підкреслив важливість врахування партнерами України, насамперед США, даних своєї розвідки щодо загроз для країни. Він зазначив, що конструктивний діалог і переговори можуть дозволити завершити війну без нових ракетних ударів по українських містах і громадянах.

"Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Росія війну почала – Росія повинна її закінчити, а ми створюємо необхідні умови для діалогу з нашими партнерами", – додав Зеленський.

Підготовка стратегічної авіації

Як повідомляє "Мілітарний" з посиланням на дані моніторингових каналів, бомбардувальники перекинули на аеродром "Оленья" в Мурманській області Росії близько 1800 км від українського кордону. Спочатку моніторинг зафіксував 9 літаків, а пізніше число зросло до 16.

Для літаків Ту-22М3 із навантаженням 12 000 кг максимальний бойовий радіус становить 2410 км. Ракети Х-22 та Х-32, які вони несуть, мають дальність від 300 до 1000 км залежно від модифікації.

Літаки якими обстріють Україну / Інфографіка: Главред

"Це може свідчити про підготовку росіянами масованого ракетного удару, в якому можуть застосувати ракети Х-22/Х-32. Через велику висоту польоту та швидкість ці ракети є складною ціллю для протиповітряної оборони. Попри низьку точність вони мають велику бойову частину, яка може завдати значних руйнувань", – зазначають автори видання.

Як змінилася тактика російських атак – думка експерта

Як писав Главред, за словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, Росія активно нарощує арсенал балістичних ракет для ударів по Україні, і це робить посилення протиповітряної оборони країни критично важливим.

"Лише в жовтні РФ випустила близько 95 ракет "Іскандер-М"", – підкреслив Храпчинський у коментарі "Українському радіо".

Він також звернув увагу на ефективність роботи комплексів Patriot: "У зоні їхнього застосування результативність становила 67%. Це не можна назвати високим показником, адже для справді надійної ППО ефективність мала б бути щонайменше 70–80%".

Удари по Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, ввечері 24 листопада російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Про серію потужних вибухів у місті повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, що Харків увечері 23 листопада зазнав масованої атаки ударних дронів РФ. Про вибухи повідомив міський голова Ігор Терехов.

Крім того, Росія більше не використовує авіабазу "Оленья" для бойових вильотів стратегічної авіації типу Ту-95 МС, вказує аналітична група Tracking.

Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

