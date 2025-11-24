РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

Президент підкреслив необхідність пильності та координації Сил оборони задля захисту міст і громадян від загроз.

Зеленський закликав громадян дотримуватися сигналів повітряної тривоги / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ОП

Росія може готувати новий масований удар по Україні

Зеленський закликав уважно реагувати на повітряні тривоги

Президент підкреслив важливість врахування даних розвідки США

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. У вечірньому зверненні він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

"Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних силах та інших складових Сил оборони й безпеки України виконуються. Будемо реагувати", – наголосив Президент. відео дня

Зеленський також підкреслив важливість врахування партнерами України, насамперед США, даних своєї розвідки щодо загроз для країни. Він зазначив, що конструктивний діалог і переговори можуть дозволити завершити війну без нових ракетних ударів по українських містах і громадянах.

"Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Росія війну почала – Росія повинна її закінчити, а ми створюємо необхідні умови для діалогу з нашими партнерами", – додав Зеленський.

Підготовка стратегічної авіації

Як повідомляє "Мілітарний" з посиланням на дані моніторингових каналів, бомбардувальники перекинули на аеродром "Оленья" в Мурманській області Росії близько 1800 км від українського кордону. Спочатку моніторинг зафіксував 9 літаків, а пізніше число зросло до 16.

Для літаків Ту-22М3 із навантаженням 12 000 кг максимальний бойовий радіус становить 2410 км. Ракети Х-22 та Х-32, які вони несуть, мають дальність від 300 до 1000 км залежно від модифікації.

Літаки якими обстріють Україну / Інфографіка: Главред

"Це може свідчити про підготовку росіянами масованого ракетного удару, в якому можуть застосувати ракети Х-22/Х-32. Через велику висоту польоту та швидкість ці ракети є складною ціллю для протиповітряної оборони. Попри низьку точність вони мають велику бойову частину, яка може завдати значних руйнувань", – зазначають автори видання.

Як змінилася тактика російських атак – думка експерта

Як писав Главред, за словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, Росія активно нарощує арсенал балістичних ракет для ударів по Україні, і це робить посилення протиповітряної оборони країни критично важливим.

"Лише в жовтні РФ випустила близько 95 ракет "Іскандер-М"", – підкреслив Храпчинський у коментарі "Українському радіо".

Він також звернув увагу на ефективність роботи комплексів Patriot: "У зоні їхнього застосування результативність становила 67%. Це не можна назвати високим показником, адже для справді надійної ППО ефективність мала б бути щонайменше 70–80%".

