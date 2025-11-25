Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

https://glavred.net/war/ballistika-i-kinzhaly-kiev-pod-atakoy-v-stolice-progremeli-gromkie-vzryvy-10718567.html Посилання скопійоване

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, про що підтвердила офіційна влада столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив: "у Києві лунають вибухи. Працюють сили ППО". Мешканців закликають залишатися в укриттях через загрозу ударів балістичними ракетами.

За даними Київської міської військової адміністрації, у повітряному просторі зафіксовані ворожі дрони-камікадзе та крилаті ракети. Також залишається загроза пусків балістичних ракет та ракет типу "Кинджал".

Начальник КМВА Тимур Ткаченко звернувся до киян: "Кияни, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою тривоги".

За інформацією моніторингових каналів, було відмічено пуски гіперзвукових ракет "Кинджал" та балістичних ракет "Іскандер-М" із Брянської області РФ.

У Дарницькому районі столиці вже надходять повідомлення про наслідки атаки, повідомив Ткаченко.

Пізніше мер Києва поінформував про нову хвилю ударів: "Знову вибухи в Києві. Ворожа атака на столицю триває. Ракети над містом. Перебувайте в укриттях".

Також зазначається, що у деяких районах столиці спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, у Печерському районі, попередньо, постраждав багатоквартирний житловий будинок, на рівні 6-7 поверхів пожежа додав Кличко. В цьому ж районі, у 22-поверховому житловому будинку, зафіксовано руйнування на рівні 4–7 поверхів та пожежу. Наразі триває евакуація мешканців.

Атака на Київщину

Ворожої атаки зазнала також Київщина, під удар потрапили мирні населені пункти області, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами. Під комбінованим ударом мирні населені пункти області", – зазначив він.

У Білій Церкві постраждала 14-річна дівчина, попередньо поранена у спину. Їй надається необхідна медична допомога. Також надходять повідомлення про пошкодження багатоповерхівки у місті.

Оперативні служби працюють на місцях. Ворог продовжує атаки, мешканців закликають залишатися в безпечних місцях та дбати про себе і близьких.

