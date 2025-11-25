Нічна атака на Київ та область: є жертви та постраждалі, зруйновано будинки

Рятувальні операції тривають, триває розбір завалів і пошук можливих постраждалих.

https://glavred.net/ukraine/nochnaya-ataka-na-kiev-i-oblast-est-zhertvy-i-postradavshie-razrusheny-doma-10718570.html Посилання скопійоване

Рятувальники розповіли про наслідки атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_kyiv

Коротко:

У Києві загинули дві людини, постраждали щонайменше шестеро

Наслідки атаки зафіксовано в трьох районах столиці

У Білій Церкві поранено 14-річну дівчинку, одна людина загинула

Унаслідок нічної атаки РФ у Києві дві людини загинули, шестеро - постраждали, 18 осіб було врятовано, троє з них - діти. Рятувальники продовжують працювати на місцях "прильотів".

У ДСНС Києва розповіли про наслідки нічної атаки по столиці станом на 6:00.

відео дня

У Печерському районі зафіксовано влучання у 22-поверхову житлову будівлю на рівні 4-5 поверхів. Є руйнування на рівні 4, 5 і 7 поверхів. Пожежу на 5 поверсі рятувальники ліквідували. Рятувальники евакуювали та врятували 1 маломобільну людину. Триває розбір конструкцій.

У Дніпровському районі внаслідок влучання у 9-поверховий будинок 2 людини загинули, 5 постраждали, 17 осіб врятовано, серед них 3 дітей. Пожежі на рівні 5-8 поверїів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих.

Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі.

У Дарницькому районі уламки звалилися на відкритій території приватного сектора. Інформація уточнюється.

Наслідки атаки на Київщину

Київську область ворог атакував регіон ракетами та дронами. Під комбінованим ударом РФ опинилися мирні населені пункти. Унаслідок падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки.

Як повідомив начальник КОВА Микола Калашник, у Білій Церкві постраждала дівчинка 14 років. Попередньо, у неї поранення спини. Їй уже надається необхідна медична допомога.

Секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб повідомив, що в Білоцерківській громаді Київської області загинула людина.

"На жаль, є поранені та загиблий", - написав він у Facebook.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Ракетно-доновий удар по Україні 25 листопада - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

За даними Київської міської військової адміністрації, у повітряному просторі було зафіксовано ворожі дрони-камікадзе і крилаті ракети. Також була загроза пусків балістичних ракет і ракет типу "Кинджал".

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет.

Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози.

Зазначимо, що у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред