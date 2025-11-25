Під завалами можуть бути люди: у Києві росте кількість жертв ранкового обстрілу РФ

У Святошинському районі зафіксовано руйнування в нежитловому приміщенні.

Наслідки атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Зранку РФ повторно атакувала Київ

Є руйнування

Кількість жертв ракетного удару РФ зросла

У ніч на 25 листопада та вранці у вівторок російська армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Кількість загиблих атаки зросла до чотирьох осіб.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів є жертви і постраждалі у Святошинському районі.

"На локації у Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше троє поранені", - повідомив Ткаченко.

"Росіяни цілеспрямовано ціляться по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", - додав він.

Своєю чергою, мер Києва Кличко повідомив, що у Святошинському районі є руйнування в нежитловому приміщенні.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди", - написав він у Telegram.

Оновлено. За підтвердженою інформацією медиків, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули 6 людей. Про це повідомив о 08:36 мер Кличко.

За даними медиків, 9 людей постраждали у столиці. Серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували.

Ракетно-доновий удар по Україні 25 листопада - що відомо

Як писав Главред, у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки РФ у Києві двоє людей загинули, шестеро - постраждали, 18 осіб було врятовано, троє з них - діти. Рятувальники продовжують працювати на місцях "прильотів".

Київську область ворог атакував регіон ракетами та дронами. Під комбінованим ударом РФ опинилися мирні населені пункти. Унаслідок падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки. У Білій Церкві постраждала дівчинка 14 років. Також в області є один загиблий.

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

