У Харкові прогриміла серія потужних вибухів: місто під масовою атакою БПЛА

Вечірня атака "Герань-2" по шести локаціях міста спричинила загибель і поранення людей.

Коротко:

Харків зазнав вечірньої атаки бойовими дронами

Було завдано 15 ударів по шести різних локаціях

Постраждали Салтівський та Шевченківський райони

Харків піддався атаці російських ударних дронів увечері 23 листопада. Про вибух повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Місто було атаковане бойовим дроном, і можливі повторні удари – будьте обережні!" – попередив Терехов. відео дня

За даними Харківської обласної державної адміністрації, очільник області Олег Синєгубов повідомив про "прильот" ворожого БпЛА в Салтівському районі. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Місцеві служби продовжують оцінювати наслідки атаки та забезпечувати безпеку жителів міста.

За інформацією моніторингових каналів, понад 20 ударів безпілотниками типу "Герань-2" зосереджено в напряму Харкова та Краматорська.

"Загроза актуальна", – зазначають експерти.

Постраждалі та ліквідація наслідків

Міський голова Харкова повідомив про влучання ворожого дрона у приватний будинок. За попередньою, непідтвердженою інформацією, у Шевченківському районі загинула одна людина. Згодом інформація про загибель людини підтвердилася. Також мер міста повідомив про чотирьох постраждалих.

У цьому ж районі виникла пожежа. Підрозділи ДСНС та медики працюють у посиленому режимі, додав Синєгубов.

Шахед / Інфографіка: Главред

Пізніше начальник Харківської ОВА повідомив, що станом на 22:52 унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 8 отримали поранення. Серед постраждалих — 12-річна дитина. Всім надають висококваліфіковану медичну допомогу.

За уточненими даними Ситуаційного центру, по Харкову ввечері було завдано 15 ударів по шести різних локаціях. Міський голова Ігор Терехов повідомив про трьох загиблих унаслідок атаки.

"На жаль, вже троє загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова", — йдеться у повідомленні мера.

Атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 20 листопада Запорізька область і місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе і КАБів. У результаті атаки є багато загиблих.

Крім того, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Дніпропетровській області.

Раніше, 19 листопада, Росія атакувала багатоповерхівки в місті Тернопіль ракетами. Уже відомо про понад 25 загиблих, серед яких троє дітей. Також кількість поранених перевищує 90 осіб.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

