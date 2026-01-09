Українців попереджають про подорожчання раніше доступного білкового продукту

Ціни на важливий продукт цьогоріч підскочать.

Як в Україні перепишуть ціни на рибу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказала Сунько:

В Україні подорожчає риба

Більшість видів риби коштуватимуть більше, ніж 100 гривень

В Україні продовжують рости ціни на більшість продуктів. Не виключення і риба, яка цьогоріч може подорожчати. Про це Новини.LIVE розповіла співвласниця рибного господарства Черкащини Анна Сунько.

За її словами, є кілька причин зростання цін на рибу. Серед них і високий рівень витрат на корми та енергоносії, що провокує дорожчання продукту.

Який основний фактор здорожчання риби

За словами Сунько, головна причина підвищення цін на рибу - це висока собівартість виробництва. У 2026 році взагалі прогнозується зіштовхування чинників, які разом тиснуть на рибний ринок.

"Через тривалі відключення електроенергії внаслідок обстрілів окупантів зростає собівартість вирощування риби та подальша її реалізація. Тепер потрібно враховувати витрати на генератори для того, щоб охолоджена риба зберігала якість", - пояснила вона.

При цьому спікерка зауважила, що зростання цін буде поступовим. У 2026 році очікується планомірне зростання цін на:

лящ від 100 грн/кг;

товстолоб від 85-90 грн/кг;

сом від 150 грн;

білий амур до 90 грн/кг;

форель до 200-240 грн/кг.

А ось ціни на хек та пангасіус можуть зрости на 15-20%, таким чином хек буде коштувати 150-180 грн/кг, а пангасіус — близько 140 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти подорожчають в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, імовірність зміни цін на молочну продукцію в Україні висока.

Водночас, за словами експерта, варто чекати на підвищення цін на овочі, зокрема огірки та помідори. З тепличними овочами ситуація складніша. Тому що сезон тепличних овочів у нас закінчився, відповідно, пропозиція, яка сьогодні є на ринку, - це імпорт. А закупівля овочів, наприклад, у Туреччині, дуже дорога. Саме тому зараз спостерігається здорожчання тепличної пропозиції, насамперед огірків і помідорів.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на сало в Україні невпинно зростають. У річному вимірі продукт подорожчав на 29% і вартість стає більшою безперервно з липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що після різдвяно-новорічних свят ціни на продукти в Україні зазвичай знижуються. Однак цибуля різних сортів такої тенденції не демонструє.

Напередодні стало відомо, що яловичина в Україні продовжує дорожчати слідом за світовими ринками. А ось у січні-лютому ціни на курятину можуть стабілізуватися.

