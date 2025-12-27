Трамп заявив про "хороші шанси" на мир перед зустріччю із Зеленським

Формат зустрічі у Флориді буде нетиповим для дипломатії та стане частиною іміджевої стратегії Трампа.

Дональд Трамп оптимістично налаштований напередодні зустрічі із Зеленським / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП

Головні тези:

Трамп заявив, що обидві сторони нібито зацікавлені в досягненні домовленостей

Президент США вважає перспективи переговорів "хорошими"

Зустріч Трампа і Зеленського має відбутися в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді

Президент США Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо майбутньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, глава Білого дому оцінив перспективи укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Як повідомляє видання New York Post, журналісти поспілкувалися з президентом США в телефонному режимі. На запитання про шанси досягти угоди під час візиту Зеленського Трамп відповів, що вони "хороші".

"Ну, я думаю, у нас є хороші шанси на це", - зазначив політик.

При цьому він додав, що Україна та Росія хочуть укласти мирну угоду "зараз".

"Я думаю, що вони хочуть це зробити [укласти мирну угоду] зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли одна сторона хоче це зробити, інша - ні", - зазначив Трамп.

Президент США вкотре нагадав, що йому "вдалося врегулювати вісім воєн". Російсько-українську війну він назвав "найскладнішою".

New York Post зазначає, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться в Mar-a-Lago (Мар-а-Лаго) - це розкішний приватний клуб, історична садиба і постійна резиденція Дональда Трампа у Флориді, в Палм-Біч.

Таким чином, ця поїздка вирізнятиметься з-поміж інших візитів Зеленського до Білого дому.

"Трамп відомий своєю гостинністю по відношенню до світових лідерів і використанням розкішних залів як фону для спроб вплинути на своїх гостей", - пише New York Post.

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом. "Якщо все піде за планом", Зеленський може відвідати резиденцію Трампа у Флориді 28 грудня. За словами Зеленського, "багато що може вирішитися до нового року".

Зеленський розповів, що у Флориді обговорить із главою Білого дому гарантії безпеки. За його словами, мирний план із 20 пунктів узгоджено на 90%.

Зі свого боку, Трамп сказав в інтерв'ю Politico, що сподівається на продуктивну зустріч із Зеленським цими вихідними.

Утім, до мирного плану Зеленського Трамп, схоже, поставився досить прохолодно і не поспішав його схвалювати.

"У нього нічого не буде, поки я це не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", - сказав глава Білого дому.

У виданні The New York Times йдеться, що Кремль навряд чи прийме оновлений мирний план. Російський диктатор Володимир Путін підбадьорений "успіхами" своєї армії на полі бою, а деякі пункти оновленого мирного плану можуть бути негативно сприйняті російською громадськістю.

Мирний план із 20 пунктів - що відомо

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив основні пункти угоди, яку Україна, США та Росія обговорюють уже другий місяць. Мирний план налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський оприлюднив основні пункти угоди, яку Україна, США та Росія обговорюють уже другий місяць. Мирний план налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками.

Зеленський також заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Тим часом росЗМІ опублікували з посиланням на джерела вимоги глави РФ. Зазначається, що російська сторона нібито досі готова піти на ті поступки, які глава РФ взяв на себе в Анкориджі.

При цьому Володимир Путін заявив, що Росія на переговорах зі США продовжує вимагати передати їй усю територію Донбасу, включно з навіть тими територіями, які окупантам не вдалося захопити.

Крім того, Путін нібито заявив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС та спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Кремль готує пастку Трампу: думка експерта

Країна-агресор РФ хоче більше, ніж просто капітуляції України. Кремль прагне послабити Сполучені Штати Америки. Таку думку в коментарі Главреду висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"У Путіна і Кремля зараз є величезна спокуса використати президентство Трампа для ще більшого ослаблення Штатів. І гра в переговори про Україну може бути одним з інструментів ослаблення США через використання слабких сторін Трампа - нарцисизму і патологічної жадібності до слави і грошей", - зазначив Горбач.

За словами експерта, коли США будуть ослаблені внаслідок хибної політики Трампа, РФ отримає нове вікно можливостей для просування своїх інтересів - не тільки в Україні, а й у Європі, і в інших частинах світу.

