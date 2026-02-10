У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

Харківська влада звернеться до уряду з проханням приєднати область до проекту "СвітлоДім".

https://glavred.net/ukraine/v-harkovskoy-oblasti-obyavili-chrezvychaynuyu-situaciyu-podrobnosti-10739639.html Посилання скопійоване

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію / колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Коротко:

Регіон перебуває під постійними ворожими обстрілами

Держава надає допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОСББ

У Харківській області після численних обстрілів оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Про це у своєму телеграм-каналі заявив начальник Харківської ОВО Олег Синегубов.

"Регіон перебуває під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, прийнято рішення про визнання ситуації, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня", - повідомив Синегубов. відео дня

Він додав, що регіональна влада звернеться до уряду з проханням приєднати Харківську область до проекту "СвітлоДім".

В рамках цієї програми жителям прифронтових територій надається можливість залучати кошти для підвищення рівня енергетичної стійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків:

держава надає допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОСББ, житлових і обслуговуючих кооперативів, які управляють багатоквартирними будинками будь-якої форми власності;

кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання;

подати заявку можуть об'єднання співвласників та управителі будинків онлайн через "Дію", розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку.

Дивіться відео заяви Олега Синегубова

Коли скасують режим надзвичайної ситуації в енергетиці - думка експерта

Як писав Главред, надзвичайний режим в енергетичному секторі України буде діяти до тих пір, поки не покращиться ситуація з енергопостачанням, а передумови для його скасування можуть з'явитися тільки після завершення опалювального сезону. Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев в коментарі РБК-Україна.

За його словами, всі введені обмеження і заходи залишатимуться в силі до повної стабілізації, терміни якої поки що важко передбачити.

"Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС триватиме до закінчення опалювального сезону", - сказав Рябцев.

Новини Харкова - головне

Як повідомляв Главред, в ніч на 3 лютого російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами і дронами, цілеспрямовано націлившись на об'єкти критичної інфраструктури.

Того ж дня в Харкові через наслідки масових ударів російських окупаційних військ по енергетичних об'єктах міста і області введено режим надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня. Про це повідомив Харківська міська рада.

Міський голова Харкова Ігор Терехов під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив, що в результаті нічних масових обстрілів Харкова та області 3 лютого були пошкоджені ключові об'єкти ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" і "Залютино".

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Інші новини:

Про особу: Олег Синегубов Олег Синегубов – голова Харківської обласної державної адміністрації. З початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, в період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред