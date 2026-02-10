Масові відключення світла в Запорізькій області: з'явились графіки на 11 лютого

11 лютого в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми.

https://glavred.net/energy/massovye-otklyucheniya-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-poyavilis-grafiki-na-11-fevralya-10739681.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Запорізькій області - графіки на 11 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Обмеження для Запорізької області будуть діяти для стабілізації енергосистеми

Графіки будуть застосовані для наслення, бізнесу та промисловості

Завтра, 11 лютого, в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла йдеться у повідомленні "Запоріжжяобленерго".

В обленерго зазначили, що обмеження електропостачання запроваджуються для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми.

відео дня

Відключення відбуватимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин на перемикання.

/ Скріншот

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 11 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Крім того, протягом усього дня діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що через потепління кількість російських ударів може зменшитися. Водночас, на його думку, Росія не відмовиться повністю від атак по енергетичній інфраструктурі, але може змістити основний акцент на інші типи цілей.

Тим часом сотні тисяч українців зіткнулися з новими труднощами, оскільки сильні морози збіглися у часі з черговими ударами по енергосистемі, що спричинило перебої зі світлом і теплом. За інформацією CNN, багато людей змушені проводити значну частину часу без електропостачання та опалення.

Також повідомляється про атаку окупантів на електропідстанцію у Львівській області, яка є однією з ключових для енергосистеми. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, йдеться про найбільшу електропідстанцію в Європі, а наслідком удару можуть стати перебої з електроенергією у західних регіонах України.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред