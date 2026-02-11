Кінець музичної епохи: виконавці хіта Hotel California йдуть на спочинок

Коротко:
- У 2026 році гурт Eagles припинить своє існування
- Дон Хенлі розповів, як їхня команда дійшла до цього рішення
Американський гурт Eagles на сцені з 1971 року (з перервами). Понад сорок років музиканти, серед яких засновник колективу Дон Хенлі, присвятили концертам, студіям, майданчикам і фанатам. Тепер Хенлі і команда готові повісити мікрофони на цвях.
Про це фронтмен Eagles повідомив в недавньому інтерв'ю для CBS Sunday Morning. Хенлі зазначив, що 2026-й рік стане фінальним для легендарних "орлів", і, коли завершиться прощальний тур "The Long Goodbye", закінчиться їхня історія.
"Мені здається, ми дійсно підходимо до фіналу — і мене це влаштовує", — поділився музикант. Рішення про закриття музичного проєкту, який багато років був одним з найпопулярніших у США, далося артистам напрочуд просто: кожному з них хотілося б прожити те життя, яке вони частіше бачили через вікна концертних автобусів. Дон Хенлі, наприклад, планує присвятити свій час родині, подорожам і садівництву.
Дивіться відеокліп на пісню Eagles - Hotel California:
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.
Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.
Читайте також:
- Пізнаю себе: Шерон Стоун після інсульту відчуває зв'язок з потойбічним світом
- Розкрито перші подробиці смерті зірки "Один вдома" Кетрін О'Хара
- 45-річний голлівудський актор опинився з залізом у плечі: "Важке випробування"
Про гурт: Eagles
Eagles — американський рок-гурт, що виконує мелодійний гітарний кантрі-рок і софт-рок. За роки свого існування п'ять разів очолював американські поп-чарти синглів (Billboard Hot 100) і чотири рази — хіт-парад альбомів (Billboard Top 200). У 2019 році гурт увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред