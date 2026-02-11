Рус
Кінець музичної епохи: виконавці хіта Hotel California йдуть на спочинок

Анна Підгорна
11 лютого 2026, 01:30
Дон Хенлі пояснив рішення поставити в історії Eagles крапку.
Орли
Eagles гурт - Дон Хенлі оголосив про завершення кар'єри гурту / колаж: Главред, фото: facebook.com/EaglesBand

Коротко:

  • У 2026 році гурт Eagles припинить своє існування
  • Дон Хенлі розповів, як їхня команда дійшла до цього рішення

Американський гурт Eagles на сцені з 1971 року (з перервами). Понад сорок років музиканти, серед яких засновник колективу Дон Хенлі, присвятили концертам, студіям, майданчикам і фанатам. Тепер Хенлі і команда готові повісити мікрофони на цвях.

Про це фронтмен Eagles повідомив в недавньому інтерв'ю для CBS Sunday Morning. Хенлі зазначив, що 2026-й рік стане фінальним для легендарних "орлів", і, коли завершиться прощальний тур "The Long Goodbye", закінчиться їхня історія.

"Мені здається, ми дійсно підходимо до фіналу — і мене це влаштовує", — поділився музикант. Рішення про закриття музичного проєкту, який багато років був одним з найпопулярніших у США, далося артистам напрочуд просто: кожному з них хотілося б прожити те життя, яке вони частіше бачили через вікна концертних автобусів. Дон Хенлі, наприклад, планує присвятити свій час родині, подорожам і садівництву.

Дон Хенлі
Eagles гурт - Дон Хенлі оголосив про завершення кар'єри гурту / Скріншот YouTube

Дивіться відеокліп на пісню Eagles - Hotel California:

Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.

Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.

Про гурт: Eagles

Eagles — американський рок-гурт, що виконує мелодійний гітарний кантрі-рок і софт-рок. За роки свого існування п'ять разів очолював американські поп-чарти синглів (Billboard Hot 100) і чотири рази — хіт-парад альбомів (Billboard Top 200). У 2019 році гурт увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Може вмістити Статую Свободи: де знаходиться одне з найменших, але найглибших озер планети

