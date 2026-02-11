Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні учениці з зошитом за 51 секунду

Віталій Кірсанов
11 лютого 2026, 04:30
38
Головоломки істотно покращують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують тренування інтелекту.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших серед шанувальників головоломок. Такі головоломки пропонують читачам знайти дрібні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до чергового завдання? Уважно подивіться на два зображення учениці з зошитом за столом. Спочатку зображення можуть здатися однаковими, але на них приховані 3 невеликі відмінності. Думаєте, зможете знайти їх усі за 51 секунду? Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів.

Ви змогли знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас відмінні навички спостереження.

Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Спроба обійти: окупанти активізувалися на одразу трьох напрямках, що відомо

Спроба обійти: окупанти активізувалися на одразу трьох напрямках, що відомо

02:01Фронт
Пролунали гучні вибухи і зникло світло: Запоріжжя зазнало масової атаки дронів

Пролунали гучні вибухи і зникло світло: Запоріжжя зазнало масової атаки дронів

23:43Війна
Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

22:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Тиграм - проблеми, Свиням - помилки

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Тиграм - проблеми, Свиням - помилки

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Останні новини

06:10

Світ змінився остаточно: як вижити Європі

06:00

Фантастична вечеря за 30 хвилин - швидко і смачноВідео

05:51

Крутіше котлет: рецепт повноцінної вечері з курячого фаршу за 25 хвилин

05:15

"Знущаються наді мною": Брітні Спірс зробила відчайдушну заяву

04:41

Жодних піц, суші чи бургерів: чим годували у ресторанах СРСР та якими були ціниФото

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
04:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні учениці з зошитом за 51 секунду

04:00

Путіністка Лариса Доліна опинилася в хрущовці - що сталося

03:40

Одна дія — і орхідея зацвіте на місяці: перевірений метод

03:03

Як правильно вибачитись перед котом - секретна формула ветеринарів з трьох буквВідео

Реклама
02:46

Як зрозуміти, що кіт вас поважає і любить: 7 безпомилкових ознак

02:01

Спроба обійти: окупанти активізувалися на одразу трьох напрямках, що відомо

01:30

Кінець музичної епохи: виконавці хіта Hotel California йдуть на спочинокВідео

00:28

Донька Костянтина Меладзе і зірка "Голосу країни" показала, який вигляд має зараз

10 лютого, вівторок
23:43

Пролунали гучні вибухи і зникло світло: Запоріжжя зазнало масової атаки дронів

23:35

Скандал у Голлівуді: творців фільму про Меланію Трамп звинуватили в плагіаті

23:33

"Здійснилася мрія": Катя Репяхова заговорила про нову вагітність

23:24

Вирішальні постріли та дебют на трасі: розклад виступів на Олімпіаді 11 лютого

22:32

Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

22:21

Максим Галкін вступив у публічну суперечку - причина

22:15

Свіжі графіки для Дніпропетровщини: на скільки вимикатимуть світло 11 лютогоФото

Реклама
22:05

Ситуація зі світлом змінилась - нові графіки для Черкаської області на 11 лютого

21:43

"На своєму досвіді переконався": відомий ведучий раптово звільнився з Міноборони

21:41

Масові відключення світла в Запорізькій області: з'явились графіки на 11 лютого

21:31

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

21:14

Не на початку і не наприкінці: коли найкраще солити картоплю - ідеальний момент

20:51

"Іран теж пробував": Дуров різко відповів Росії на спроби обмежити Telegram

20:15

"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих: графік руху

19:53

Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

19:46

Для чого насправді створили маленьку кишеню на джинсах: несподіване пояснення

19:39

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

19:26

Виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується - подробиці

19:24

В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

19:11

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

19:10

Як "плівки Епштейна" сколихнули світПогляд

18:51

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

18:47

$70 мільйонів на рік і таємна кімната з золотом: куди зникли скарби ОстрозькихВідео

18:31

"Нафіг тобі це": Мозгова розкритикувала Руслану через LaudВідео

18:26

Група Алібі випустила легендарний трек українською мовоюВідео

18:23

Мороз і ожеледиця: у середу в Харкові знову буде небезпечно

18:15

Топ-3 токсичні звички, які можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки

Реклама
18:04

Названо причину несподіваної смерті "мами Кевіна" - Кетрін О'Хара

17:51

На тлі нескінченних сварок: Лорак з чоловіком пішли на крайні заходи

17:45

Може вмістити Статую Свободи: де знаходиться одне з найменших, але найглибших озер планети

17:42

Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

17:41

Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

17:21

"Мобресурс на півтора року": нардеп розповів про перспективу "бусифікації" в Україні

17:11

НАБУ перетворилася на інструмент збору компромату та контролю над елітами, – експерт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса згадала про дружину Бобула, яка 5 років була коханкою

16:54

Кіно на 14 лютого: топ-5 романтичних комедій до Дня святого Валентина

16:51

Путін піде на поступки, все вирішить один нюанс: розкрито сценарій завершення війни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти