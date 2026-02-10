Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Скандал у Голлівуді: творців фільму про Меланію Трамп звинуватили в плагіаті

Віталій Кірсанов
10 лютого 2026, 23:35
25
Голлівудський режисер Пол Томас Андерсон і гітарист Radiohead заявили про плагіат у фільмі про Меланію Трамп.
Творців фільму про Меланію Трамп звинуватили в плагіаті
Пол Томас Андерсон і Джонні Грінвуд вимагають прибрати музику з "Меланії" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • "Меланія" – документальний фільм режисера Бретта Ратнера
  • У день прем'єри фільм зібрав $2,9 млн
  • Пол Томас Андерсон і Джонні Грінвуд вимагають прибрати музику з "Меланії"

Гітарист легендарної групи Radiohead Джонні Грінвуд і голлівудський режисер Пол Томас Андерсон звинуватили студію, яка випустила фільм про дружину Дональда Трампа Меланію, у використанні музики без дозволу. Спільну заяву опублікувало видання Variety.

Музикант і режисер, які разом працювали над фільмом "Примарна нитка", заявили, що фрагменти композицій Грінвуда з цієї картини були використані в документальній стрічці "Меланія" незаконно.

відео дня

"До нашої відома дійшло, що фрагмент музики з "Примарної нитки" був використаний в документальному фільмі "Меланія". Хоча Джонні Грінвуд не володіє авторськими правами на партитуру, Universal не проконсультувалася з Джонні з приводу цього стороннього використання, що є порушенням його договору як композитора. В результаті Джонні і Пол Томас Андерсон попросили видалити цей фрагмент з документального фільму", - йдеться в повідомленні.

Грінвуд і Андерсон співпрацювали над багатьма проектами режисера. Зірка Radiohead писав музику до хітів "Нафта" і "Лакрична піца".

"Меланія" - документальний фільм режисера Бретта Ратнера, присвячений першій леді США Меланії Трамп. Картина розповідає про двадцять днів з життя дружини президента напередодні другої інавгурації Трампа.

Фільм "Меланія" вийшов у прокат 30 січня. У день прем'єри він зібрав $2,9 млн, а за перший вікенд тільки в США збори склали $7,1 млн. Це зробило фільм найуспішнішим документальним кіно, що стартувало в прокаті, за останнє десятиліття, пише Forbes. Другі вихідні продемонстрували зниження інтересу глядачів – збори склали $2,37 млн.

Новини кіно

Британська актриса Емілія Кларк у 2011 році зіграла ключову (на даний момент) роль у своїй кар'єрі - Дейенеріс Таргаріен у фентезійному драматичному серіалі "Гра престолів". Владну і амбітну дівчину, яка, здобуваючи владу, втрачала розум, Кларк втілювала на екранах цілих вісім років. У недавньому інтерв'ю Емілія зізналася, що, всупереч запаморочливому успіху "Гри", вона завершує роботу з фентезі як жанром.

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Читайте також:

Про особу: Меланія Трамп

Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 по 2021 рік, і з 2025 року в якості дружини Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

голливуд Меланія Трамп новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пролунали гучні вибухи і зникло світло: Запоріжжя зазнало масової атаки дронів

Пролунали гучні вибухи і зникло світло: Запоріжжя зазнало масової атаки дронів

23:43Війна
Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

22:32Світ
РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

21:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Останні новини

00:28

Донька Костянтина Меладзе і зірка "Голосу країни" показала, який вигляд має зараз

10 лютого, вівторок
23:43

Пролунали гучні вибухи і зникло світло: Запоріжжя зазнало масової атаки дронів

23:35

Скандал у Голлівуді: творців фільму про Меланію Трамп звинуватили в плагіаті

23:33

"Здійснилася мрія": Катя Репяхова заговорила про нову вагітність

23:24

Вирішальні постріли та дебют на трасі: розклад виступів на Олімпіаді 11 лютого

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
22:32

Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

22:21

Максим Галкін вступив у публічну суперечку - причина

22:15

Свіжі графіки для Дніпропетровщини: на скільки вимикатимуть світло 11 лютогоФото

22:05

Ситуація зі світлом змінилась - нові графіки для Черкаської області на 11 лютого

Реклама
21:43

"На своєму досвіді переконався": відомий ведучий раптово звільнився з Міноборони

21:41

Масові відключення світла в Запорізькій області: з'явились графіки на 11 лютого

21:31

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

21:14

Не на початку і не наприкінці: коли найкраще солити картоплю - ідеальний момент

20:51

"Іран теж пробував": Дуров різко відповів Росії на спроби обмежити Telegram

20:15

"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих: графік руху

19:53

Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

19:46

Для чого насправді створили маленьку кишеню на джинсах: несподіване пояснення

19:39

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

19:26

Виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується - подробиці

19:24

В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

Реклама
19:11

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

19:10

Як "плівки Епштейна" сколихнули світПогляд

18:51

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

18:47

$70 мільйонів на рік і таємна кімната з золотом: куди зникли скарби ОстрозькихВідео

18:31

"Нафіг тобі це": Мозгова розкритикувала Руслану через LaudВідео

18:26

Група Алібі випустила легендарний трек українською мовоюВідео

18:23

Мороз і ожеледиця: у середу в Харкові знову буде небезпечно

18:15

Топ-3 токсичні звички, які можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки

18:04

Названо причину несподіваної смерті "мами Кевіна" - Кетрін О'Хара

17:51

На тлі нескінченних сварок: Лорак з чоловіком пішли на крайні заходи

17:45

Може вмістити Статую Свободи: де знаходиться одне з найменших, але найглибших озер планети

17:42

Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

17:41

Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

17:21

"Мобресурс на півтора року": нардеп розповів про перспективу "бусифікації" в Україні

17:11

НАБУ перетворилася на інструмент збору компромату та контролю над елітами, – експерт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса згадала про дружину Бобула, яка 5 років була коханкою

16:54

Кіно на 14 лютого: топ-5 романтичних комедій до Дня святого Валентина

16:51

Путін піде на поступки, все вирішить один нюанс: розкрито сценарій завершення війни

16:27

Чим протерти екран телевізора, щоб не пошкодити його: корисний лайфхак

16:24

Чому 11 лютого не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

Реклама
16:14

Де суворо заборонено святкувати День святого Валентина: список країн

15:57

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

15:52

"Два важливих рішення": Ксенія Мішина з'явилася з сином за кордономВідео

15:26

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

15:24

Кіт жінки безслідно зник: через 10 років їй зателефонували і розповіли правду

14:40

Не потрібно готувати начинку: рецепт бомбічних ситних млинців на МаслянуВідео

14:40

Кішка побачила, як дитина наближалась до сходів: її реакція вразила всіх

14:32

Родичі військового, якого вважали загиблим, мають повернути 15 млн гривень

14:20

Вічно незадоволені: астрологи назвали знаки зодіаку, які люблять скаржитися

14:19

Картопля не проростатиме до літа, якщо біля неї покласти один продукт: лайфхак

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти