Скандал у Голлівуді: творців фільму про Меланію Трамп звинуватили в плагіаті

Голлівудський режисер Пол Томас Андерсон і гітарист Radiohead заявили про плагіат у фільмі про Меланію Трамп.

Пол Томас Андерсон і Джонні Грінвуд вимагають прибрати музику з "Меланії" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

"Меланія" – документальний фільм режисера Бретта Ратнера

У день прем'єри фільм зібрав $2,9 млн

Пол Томас Андерсон і Джонні Грінвуд вимагають прибрати музику з "Меланії"

Гітарист легендарної групи Radiohead Джонні Грінвуд і голлівудський режисер Пол Томас Андерсон звинуватили студію, яка випустила фільм про дружину Дональда Трампа Меланію, у використанні музики без дозволу. Спільну заяву опублікувало видання Variety.

Музикант і режисер, які разом працювали над фільмом "Примарна нитка", заявили, що фрагменти композицій Грінвуда з цієї картини були використані в документальній стрічці "Меланія" незаконно.

"До нашої відома дійшло, що фрагмент музики з "Примарної нитки" був використаний в документальному фільмі "Меланія". Хоча Джонні Грінвуд не володіє авторськими правами на партитуру, Universal не проконсультувалася з Джонні з приводу цього стороннього використання, що є порушенням його договору як композитора. В результаті Джонні і Пол Томас Андерсон попросили видалити цей фрагмент з документального фільму", - йдеться в повідомленні.

Грінвуд і Андерсон співпрацювали над багатьма проектами режисера. Зірка Radiohead писав музику до хітів "Нафта" і "Лакрична піца".

"Меланія" - документальний фільм режисера Бретта Ратнера, присвячений першій леді США Меланії Трамп. Картина розповідає про двадцять днів з життя дружини президента напередодні другої інавгурації Трампа.

Фільм "Меланія" вийшов у прокат 30 січня. У день прем'єри він зібрав $2,9 млн, а за перший вікенд тільки в США збори склали $7,1 млн. Це зробило фільм найуспішнішим документальним кіно, що стартувало в прокаті, за останнє десятиліття, пише Forbes. Другі вихідні продемонстрували зниження інтересу глядачів – збори склали $2,37 млн.

Про особу: Меланія Трамп Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 по 2021 рік, і з 2025 року в якості дружини Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

