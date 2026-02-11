Рус
У Волгограді після атаки дронів горить стратегічний НПЗ "Лукойла"

Анна Ярославська
11 лютого 2026, 07:47
Волгоградський НПЗ — стратегічний об'єкт для російської економіки та армії. Це щонайменше дев'ята атака на завод з початку повномасштабної війни.
Волгоградський НПЗ
Волгоградський НПЗ атакували дрони, спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Вікіпедія

Коротко:

  • Дрони масово атакували Волгоград
  • У місті та околицях прогриміла серія потужних вибухів
  • Імовірно уражений НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка"

В ніч на 11 лютого безпілотники масово атакували російський Волгоград. На місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

Як повідомляють російські пабліки, близько опівночі мешканці міста та його околиць повідомили про серію гучних вибухів.

За даними моніторингового каналу Еxilenova+, безпілотники, ймовірно, влучили у нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка". В районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

На НПЗ у Волгограді спалахнула пожежа
На НПЗ у Волгограді спалахнула пожежа / Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор регіону підтвердив атаку і пожежу на одному із заводів на "півдні міста", пише російський Telegram-канал Astra.

"Сьогодні вночі підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану терористичну атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури на території Волгоградської області. У Волзькому зафіксовано пошкодження квартири в житловому будинку за адресою вул. Карбишева, буд. 75 і падіння БПЛА на територію дитячого садка Ягідка, а також загоряння на території заводу на півдні Волгограда. За попередніми даними, постраждалих немає. Співробітники оперативних служб і муніципальних утворень проводять роботи з пошуку та ліквідації можливих уламків БПЛА", — написав губернатор.

Дивіться відео - На Волгоградському НПЗ спалахнула пожежа після атаки дронів:

ТОВ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" — найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області й один з ключових активів ПАТ "Лукойл", що має стратегічне значення для російської військової машини.

Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

У Волгограді після атаки дронів горить стратегічний НПЗ
​НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на Волгоградський НПЗ

Нинішній удар по Волгоградському НПЗ - це як мінімум дев'ята атака на завод за весь час повномасштабної війни Росії в Україні.

Як писав Главред, в ніч на 10 січня Сили оборони України атакували нафтобазу "Жутовська" в Жовтневому районі Волгоградської області РФ. Об'єкт задіяний в забезпеченні паливом підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

В ніч на 5 листопада 2025 року РФ атакували дрони. Під удар потрапила ГРЕС в Костромській області, а також НПЗ у Волгограді. Крім того, російська ППО вдарила по багатоповерхівці.

В ніч на 19 серпня 2025 року безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойла" у Волгограді.

В ніч на 13 серпня в Росії дрони атакували нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї. Волгоградський НПЗ атакували до 20 дронів.

В ніч на 31 січня безпілотники також атакували район НПЗ і нафтобази у Волгограді. Російська влада тоді заявила, що падіння уламків спричинило пожежу.

Місцевий губернатор Андрій Бочаров заявив, що під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Один постраждалий працівник заводу був госпіталізований.

У 2024 році Лукойл Волгограднефтепереработка був атакований принаймні тричі: в лютому, липні та вересні.

Як удари по Росії вплинуть на завершення війни – думка експерта

Колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що посилення і регулярність масованих ударів по Москві можуть стати фактором, який наблизить завершення війни. За його словами, систематичні атаки на російську столицю та ураження стратегічних об'єктів здатні викликати серйозні проблеми, зокрема дефіцит палива, що створить додатковий тиск на російські еліти.

На думку Туки, в умовах зростання внутрішнього тиску представники еліт можуть почати впливати на президента РФ Володимира Путіна з вимогою припинити війну. Він зазначив, що удари по ключових об'єктах на території Росії мають не лише військове та економічне значення, але й потенційний політичний ефект, змушуючи Кремль шукати вихід з війни під тиском власного оточення.

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Волгоград НПЗ війна Росії та України
