Спроба обійти: окупанти активізувалися на одразу трьох напрямках, що відомо

Руслан Іваненко
11 лютого 2026, 02:01
83
Ворог зосередив сили на трьох напрямках та намагається обійти українську оборону.
ВСУ, Фронт, Война
Запорізький напрямок залишається пріоритетом для ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Про головне:

  • Ворог намагається зайти в тил та здійснити флангові маневри
  • ЗСУ завдають удари по піхотних групах та позиціях БпЛА "Рубікон"
  • Мета – не дати окупантам реалізувати наступальні плани

Російські війська намагаються просуватися в районі Гуляйполя та Тернуватого, намагаючись обійти оборонні споруди поблизу Оріхова. Ситуація залишається складною на трьох напрямках, проте українські сили ведуть активну оборону.

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що Запорізький напрямок є пріоритетним для окупантів через концентрацію їхніх сил.

відео дня

"Ворог концентрує зусилля на трьох напрямках – Степногірськ, Оріхів та Олександрівка, ситуація стабільно складна, але попри плани окупантів, особливо на Оріхівському напрямку, лінія оборони залишається стабільною.Що стосується можливостей заходу в тил чи флангового маневру – ці плани зрозумілі та відомі. Щоб не допустити просування, їхні дії вживаються, в тому числі в межах активної оборони, і приклад населеного пункту Тернувате це демонструє", – зазначив Мусієнко.

За його словами, дії українських військ спрямовані на знищення ворожих піхотних груп, які намагаються просочитися та створити собі позиції для подальшого наступу.

"Саме тому завдаються удари – зокрема, за минулу добу була виявлена позиція російських (пілотів БпЛА – ред.) "Рубікон", по ній завдавались удари та не тільки по ній. Мета – не дати ворогові реалізувати ці плани", – додав Мусієнко.

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні – думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони України мають достатньо ресурсів, щоб утримати позиції вздовж річища Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на активізацію дій російських військ у цьому районі. Про це в ефірі "Українського Радіо" заявив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, нинішні погодні умови частково сприяють противнику. Тривалі морози до -10 градусів дозволяють російським підрозділам пересуватися по кризі вздовж річища колишнього Каховського водосховища.

"Погода наразі дозволяє їм це робити, тому що в нас доволі довго стоять морози до -10, тож вони можуть пересуватися там по кризі. Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями, загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати? Сподіваюся, що ні", — зазначив Нарожний.

Експерт підкреслив, що українська сторона завчасно передбачила ризики та підготувалася до можливих маневрів ворога, що зміцнює оборонну лінію на критично важливому напрямку.

Ситуація на фронті – новини по темі

Як писав Главред раніше, Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області.

Крім того, понад рік окупанти ведуть шалені бої на сході України, намагаючись завершити захоплення трьох стратегічно важливих міст - Гуляйполя, Покровська та Мирнограда. На думку експертів, у найближчі тижні або місяці росіяни зможуть досягти своєї мети. Про це пише The New York Times.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

Читайте також:

Про персону: Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область новини України Фронт
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Тиграм - проблеми, Свиням - помилки

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Тиграм - проблеми, Свиням - помилки

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

