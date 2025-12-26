Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю

Ви дізнаєтеся:
- Трамп дав зрозуміти, що вважає себе ключовою фігурою в переговорному процесі
- Президент США має намір поговорити з Путіним
Президент США Дональд Трамп висловився про мирну угоду і заявив, що має намір поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент США в інтерв'ю Politico сказав, що сподівається на продуктивну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським цими вихідними. "Думаю, з ним усе пройде добре", - заявив Дональд Трамп.
Зеленський збирається обговорити з Трампом драфт плану з 20 пунктів, який на початку тижня він озвучив журналістам. Politico написало, що до цього плану Трамп, схоже, поставився досить прохолодно і не поспішав його схвалювати.
"У нього нічого не буде, поки я цього не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", - сказав глава Білого дому.
Крім того, Трамп заявив, що незабаром збирається поговорити з Путіним. Президент США сказав, що розмова може відбутися "так скоро, як тільки захоче".
"Я думаю, у нас із ним [президентом України] все піде добре. Я думаю, все піде добре і з Путіним", - додав Дональд Трамп.
Журналісти зазначили, що Росія поки що не продемонструвала жодних ознак готовності до компромісів, на що Трамп відреагував, що її економіка "у важкому, дуже важкому стані".
Мирні переговори і заяви Зеленського - останні новини
Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.
Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.
Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.
Про джерело: Politico
Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.
Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія.
Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики й атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.
Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.
Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer.
Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.
