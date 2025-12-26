Крім того, Трамп заявив, що незабаром збирається поговорити з Путіним.

https://glavred.net/world/tramp-pro-mirnuyu-sdelku-u-zelenskogo-nichego-ne-budet-poka-ya-eto-ne-odobryu-10727408.html Посилання скопійоване

Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю / Колаж: Главред, фото: ОП

Ви дізнаєтеся:

Трамп дав зрозуміти, що вважає себе ключовою фігурою в переговорному процесі

Президент США має намір поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп висловився про мирну угоду і заявив, що має намір поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент США в інтерв'ю Politico сказав, що сподівається на продуктивну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським цими вихідними. "Думаю, з ним усе пройде добре", - заявив Дональд Трамп.

відео дня

Зеленський збирається обговорити з Трампом драфт плану з 20 пунктів, який на початку тижня він озвучив журналістам. Politico написало, що до цього плану Трамп, схоже, поставився досить прохолодно і не поспішав його схвалювати.

"У нього нічого не буде, поки я цього не схвалю. Тож подивимося, що в нього є", - сказав глава Білого дому.

Крім того, Трамп заявив, що незабаром збирається поговорити з Путіним. Президент США сказав, що розмова може відбутися "так скоро, як тільки захоче".

"Я думаю, у нас із ним [президентом України] все піде добре. Я думаю, все піде добре і з Путіним", - додав Дональд Трамп.

Журналісти зазначили, що Росія поки що не продемонструвала жодних ознак готовності до компромісів, на що Трамп відреагував, що її економіка "у важкому, дуже важкому стані".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори і заяви Зеленського - останні новини

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики й атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред