Чого хоче Путін від України: росЗМІ розкрили деталі переговорів зі США

Глава Кремля провів передноворічне засідання Держради і заявив про свої вимоги на мирних переговорах.

Кремль наполягає на передачі всього Донбасу та обговорює долю ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Короткі тези:

Путін вимагає передачі під контроль РФ усієї території Донбасу

Нібито допускається можливість часткового територіального обміну з російського боку

Також обговорювалося питання спільного зі США управління Запорізькою АЕС

Глава РФ Володимир Путін заявив, що Росія на переговорах зі США продовжує вимагати передати їй усю територію Донбасу, включно навіть з тими територіями, які окупантам не вдалося захопити. Про це пише російське видання Коммерсантъ з посиланням на джерела.

25 грудня Путін провів традиційне передноворічне засідання Держради, яке цього разу було присвячене проблемам підготовки кадрів. Але за даними видання, всі члени Держради зосередилися на іншому питанні.

За інформацією видання, найбільше Путін говорив про переговорний процес зі США та Україною.

"Він (Путін - ред.) розповідав про домовленості в Анкоріджі, про план американської сторони і про те, які позиції тоді були, можна сказати, на ходу узгоджені. І що від деяких своїх же пропозицій американці відійшли в результаті переговорів з європейцями. І що це - слабкість", - ідеться в повідомленні.

"Коммерсантъ" зазначає, що, за словами Путіна, російська сторона досі готова піти на ті поступки, які він узяв на себе в Анкориджі.

"Тобто йдеться про те, що "Донбас наш". Було сказано, що "питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла не обговорюється". Але що в іншому не виключений частковий обмін територіями з російського боку теж", - пише видання.

Також Путін нібито не приховував, що обговорюється питання про спільне з американською стороною (а не з українською) управління Запорізькою АЕС.

"Американські колеги, наприклад, висловлювали зацікавленість зайнятися майнінгом на Запорізькій АЕС. Постачання електроенергії в Україну теж з ініціативи американської сторони обговорюються. А також, розповідав Путін, його запитували, чи можна українським фахівцям працювати на АЕС, а він відповідав, що вони зараз там і працюють, як раніше, просто паспорти в них тепер російські", - ідеться в повідомленні.

Переговори на Алясці - чим закінчився саміт Трампа і Путіна

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що під час переговорів на Алясці було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни Росії проти України. Тоді Трамп заявив, що все залежить від українського лідера Володимира Зеленського.

Пізніше Трамп зробив низку важливих заяв щодо тристоронніх переговорів. Зокрема, він наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Путіна. Також Трамп зазначив, що Україна не стане членом НАТО.

Трамп також планував організувати зустріч між Путіним і Зеленським до кінця серпня. Повідомлялося, що він почав підготовку до переговорів. Після двосторонньої зустрічі планувався тристоронній саміт за участю Зеленського, Путіна і Трампа.

Оданко, по суті зустріч президента Трампа і Путіна завершилася в Анкориджі без досягнення домовленостей або оголошення припинення вогню в Україні попри заяви про "значний прогрес".

Мирні переговори і заяви Зеленського - останні новини

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Що стоїть за "мирним планом Зеленського": думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що двадцять пунктів "мирного плану", оприлюднені президентом України Володимиром Зеленським, несумісні з поняттям справедливого миру.

На думку експерта, представлені пункти є результатом обговорення Україною, Європою і США російської редакції плану, раніше відомої як "28 пунктів Віткоффа".

"Можна констатувати плавну еволюцію плану Кремля в "пункти Зеленського"", - заявив Горбач.

Аналітик стверджує, що ідеї плану несумісні зі справедливим миром, який передбачав би покарання агресора.

"Справедливий мир для України означав би покарання агресора. Але ці пункти є винагородою агресора, а не покаранням. Це - покарання жертви агресії і примус її йти на поступки", - сказав Горбач в ексклюзивному коментарі Главреду.

Експерт висловив припущення, що обговорення плану може бути "димовою завісою", що прикриває здачу українських інтересів. При цьому він не виключив, що сам Зеленський, можливо, розраховує на відмову Росії від цих пунктів, щоб покласти на Москву відповідальність за зрив переговорів, особливо в очах адміністрації Трампа.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

