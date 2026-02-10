Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

Трамп і Зеленський підпишуть документи, коли це буде доречно, в процесі досягнення мирної угоди, впевнений Меттью Вітакер.

Документи про гарантії безпеки для України готові / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Метью Вітакер:

Документи про гарантії безпеки для України готові

Одне питання залишається невирішеним – території

Документи про гарантії безпеки для України готові, але залишилося єдине питання, яке потрібно вирішити, перш ніж підписати їх. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час онлайн-брифінгу. Про це пише Укрінформ.

За словами Вітакера, мирні переговори щодо України дуже продуктивні. Він запевнив, що Україна і РФ як ніколи близькі до угоди, але є одне питання, яке залишається невирішеним - території.

"Очевидно, що переговори тривають. Вони детальні, вони дуже продуктивні. Відбувся обмін полоненими - 314 осіб з кожної сторони", - поділився постпред США при НАТО.

Відповідаючи на питання про те, чому документи про гарантії безпеки все ще не підписані, хоча президент України Володимир Зеленський говорив про те, що вони готові на 100%, він нагадав заяву спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про те, що переговори зараз зводяться до питання територій.

"Очевидно, що кожного разу, коли підписується угода або домовленість, для всього є таймінг, тому я, безумовно, думаю, що президент Трамп і президент Зеленський підпишуть документи, коли це буде доречно, в процесі досягнення мирної угоди", - підкреслив Вітакер.

Коли може бути досягнуто мирної угоди: думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що вже в квітні мирні переговори переростуть у "серйозну розмову про конкретні формулювання".

"Цей раунд технічних переговорів в Абу-Дабі, ймовірно, завершиться до кінця лютого. У березні почнуться політичні раунди переговорів. А в квітні з'являться конкретні формулювання і угоди. Тому в таймінгу я більш ніж переконаний: квітень стане місяцем чесної розмови", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, переговірникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання - статусу Донбасу, однак його вирішення буде надзвичайно складним.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Інші новини за темою:

Про особу: Метью Вітакер Меттью Джордж Вітакер – американський юрист, політик і дипломат. Посол США в НАТО (з квітня 2025 року). Член Республіканської партії. Меттью Вітакер народився 29 жовтня 1969 року. Навчався в Університеті Айови, де отримав ступінь бакалавра в галузі комунікацій, а згодом – ступінь магістра ділового адміністрування та доктора юридичних наук у Бізнес-коледжі Тіппі та Юридичному коледжі Університету Айови. У 2002 році Вітакер був кандидатом від Республіканської партії на посаду скарбника штату Айова, але програв. З 2004 по 2009 рік обіймав посаду прокурора США Південного округу Айови, де був відомий агресивним переслідуванням наркоторговців. Вітакер балотувався на первинних виборах Республіканської партії Айови до Сенату США в 2014 році. Пізніше він писав статті і виступав у ток-шоу на радіо і кабельних новинних каналах як виконавчий директор Фонду відповідальності і громадянської довіри (FACT), консервативної групи, що захищає інтереси громадян. З лютого 2019 року був старшим радником в офісі заступника генерального прокурора, але вже 2 березня 2019 року подав у відставку. Надалі був гостем новинних та аналітичних програм, зокрема як співробітник CNN, і був пов'язаний з юридичною фірмою Graves Garrett. У серпні 2019 року він став керуючим директором Axiom Strategies і Clout Public Affairs. У листопаді 2024 року Дональд Трамп оголосив Вітакера кандидатом на посаду посла США в НАТО у своїй другій адміністрації. 1 квітня 2025 року Сенат затвердив його кандидатуру 52 голосами проти 45, а через два дні він склав присягу.

