Ситуація зі світлом змінилась - нові графіки для Черкаської області на 11 лютого

Юрій Берендій
10 лютого 2026, 22:05
330
11 лютого в Черкаській області за командою НЕК "Укренерго" діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки ворожих обстрілів.
Відключення світла Черкаси - нові графіки для Черкаської області на 11 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Черкаській області запровадять графіки відключення електроенергії
  • Обмеження діятимуть через наслідки російських атак

11 лютого в Черкасах та області за командою "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Черкасах та області повідомило "Черкасиобленерго".

В обленерго пояснили, що запровадження погодинних відключень електроенергії пов’язане з постійними обстрілами з боку ворога та наслідками попередніх масованих ракетно-дронових ударів по Черкаській області.

/ Скріншот

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 01:00 – 04:30, 06:30 – 10:30, 13:00 – 16:30, 18:30 – 22:30

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 02:00 – 05:30, 07:30 – 11:30, 14:00 – 17:30, 19:30 – 23:30

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:30 – 00:00

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:00, 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:30 – 00:00

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 01:30, 04:00 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 03:00 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 06:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 17:30 – 21:30

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:30, 05:00 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 23:00 – 00:00

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 02:30 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 01:30 – 05:00, 07:00 – 11:00, 13:30 – 17:00, 19:00 – 23:00

Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:30 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:00 – 22:00

Також за розпорядженням НЕК "Укренерго" для промислових споживачів і бізнесу регіону 11 лютого протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 лютого в усіх областях України діятимуть погодинні відключення електроенергії для населення.

Російські війська в ніч на 10 лютого також завдали чергового удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області, внаслідок чого зафіксовано значні руйнування, повідомили в компанії ДТЕК Одеса.

Водночас уряд переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури, щоб спрямувати більше електроенергії для потреб населення. Через морози енергосистема й надалі працюватиме у складному режимі, хоча в денні години ситуацію частково стабілізує сонячна генерація. Голова Міненерго Шмигаль зазначив, що лікарні, водоканали та інші соціально важливі об’єкти залишаються пріоритетними споживачами та забезпечуватимуться електроенергією в першу чергу.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Черкаси Черкаська область Черкащина Новини Черкаси відключення світла Відключення світла Черкаська область
Зникло світло, пожежі та гучні вибухи: Запоріжжя під масовою атакою дронів

Зникло світло, пожежі та гучні вибухи: Запоріжжя під масовою атакою дронів

23:43Війна
Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

22:32Світ
РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

21:31Фронт
