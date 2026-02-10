Ситуація зі світлом змінилась - нові графіки для Черкаської області на 11 лютого

Про що йдеться у матеріалі:
- В Черкаській області запровадять графіки відключення електроенергії
- Обмеження діятимуть через наслідки російських атак
11 лютого в Черкасах та області за командою "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Черкасах та області повідомило "Черкасиобленерго".
В обленерго пояснили, що запровадження погодинних відключень електроенергії пов’язане з постійними обстрілами з боку ворога та наслідками попередніх масованих ракетно-дронових ударів по Черкаській області.
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 1.1
1.1: 01:00 – 04:30, 06:30 – 10:30, 13:00 – 16:30, 18:30 – 22:30
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 1.2
1.2: 02:00 – 05:30, 07:30 – 11:30, 14:00 – 17:30, 19:30 – 23:30
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 2.1
2.1: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 2.2
2.2: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:30 – 00:00
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 3.1
3.1: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:00, 11:30 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:30 – 00:00
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 3.2
3.2: 00:00 – 01:30, 04:00 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 03:00 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 06:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 17:30 – 21:30
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 5.1
5.1: 00:00 – 02:30, 05:00 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 23:00 – 00:00
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 5.2
5.2: 02:30 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 6.1
6.1: 01:30 – 05:00, 07:00 – 11:00, 13:30 – 17:00, 19:00 – 23:00
Відключення світла 11 лютого Черкаська область черга 6.2
6.2: 00:30 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:00 – 22:00
Також за розпорядженням НЕК "Укренерго" для промислових споживачів і бізнесу регіону 11 лютого протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.
Як знайти свою групу відключення світла
Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за адресою
Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком
Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись свою чергу аварійних відключень
Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.
Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області
Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 лютого в усіх областях України діятимуть погодинні відключення електроенергії для населення.
Російські війська в ніч на 10 лютого також завдали чергового удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області, внаслідок чого зафіксовано значні руйнування, повідомили в компанії ДТЕК Одеса.
Водночас уряд переглядає перелік об’єктів критичної інфраструктури, щоб спрямувати більше електроенергії для потреб населення. Через морози енергосистема й надалі працюватиме у складному режимі, хоча в денні години ситуацію частково стабілізує сонячна генерація. Голова Міненерго Шмигаль зазначив, що лікарні, водоканали та інші соціально важливі об’єкти залишаються пріоритетними споживачами та забезпечуватимуться електроенергією в першу чергу.
