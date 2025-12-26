Рус
"Багато що може вирішитися до нового року": коли Зеленський поїде на зустріч із Трампом

Анна Ярославська
26 грудня 2025, 08:56оновлено 26 грудня, 09:41
Зеленський може відвідати резиденцію Трампа у Флориді 28 грудня, "якщо все піде за планом".
Зеленський, Трамп
Зеленський найближчим часом зустрінеться з Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП

Ви дізнаєтесь:

  • Коли і де може відбутися зустріч Трампа та Зеленського
  • Які очікування від переговорів двох президентів

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із главою Білого дому Дональдом Трампом. Спочатку про це написало видання Kyiv Post, а потім підтвердив і сам український лідер.

За словами Зеленського, "багато що може вирішитися до нового року".

"Рустем Умеров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!", - написав Зеленський.

За даними Kyiv Post, якщо все піде за планом, візит Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня. Зустріч двох президентів відбудеться у резиденції Трампа у Флориді.

Видання зазначає, що за кулісами західні столиці звертають увагу на стос документів Києва, що зростає. Високопоставлений західний чиновник, залучений до координації між США та Європою, повідомив Kyiv Post, що після нещодавніх зустрічей на високому рівні адміністрації Трампа у Майамі та Флориді зараз панує настрій "обережної інтриги".

"Рівень конкретності вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші питання - гарантії безпеки, виконання та юридичні зобов'язання Росії - все ще залишаються невирішеними", - йдеться у повідомленні.

Автори публікації наголошують: Україна випереджає скептицизм США щодо політики "Америка перед усім", пропонуючи готове рішення, яке узгоджує інтереси Вашингтона в галузі безпеки шляхом припинення війни, яка виснажує західні скарбниці.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський оприлюднив основні пункти угоди, яку Україна, США та Росія обговорюють уже другий місяць. Мирний план налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками.

Зеленський також заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Тим часом росЗМІ опублікували з посиланням на джерела вимоги глави РФ. Зазначається, що російська сторона нібито досі готова піти на ті поступки, які глава РФ взяв на себе в Анкориджі.

При цьому Володимир Путін заявив, що Росія на переговорах зі США продовжує вимагати передати їй усю територію Донбасу, включно з навіть тими територіями, які окупантам не вдалося захопити.

Крім того, Путін нібито заявив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чому нинішні переговори не можуть привести до миру: думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема - неналежний склад делегацій і формат зустрічей.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише 2026 року. Для цього, на його думку, мають збігтися кілька чинників: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії і тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - уточнив він.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

"Димова завіса" замість миру: експерт пояснив, що стоїть за "пунктами Зеленського"

