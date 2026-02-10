Рус
Вирішальні постріли та дебют на трасі: розклад виступів на Олімпіаді 11 лютого

Руслан Іваненко
10 лютого 2026, 23:24
25
Сноубордисти, фристайлісти та гірськолижники розігрують медалі на найвидовищніших дисциплінах дня.
Зимние Олимпийские игры
Дивіться вечірні баталії фігуристів та хокейні матчі зірок НХЛ у прямому ефірі / Колаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine

Коротко:

  • Україна змагатиметься у 8 дисциплінах Олімпіади 11 лютого
  • Біатлон, санний спорт, лижне двоборство та фристайл – ключові старти
  • Вечірні програми включають фігурне катання та хокей зірок НХЛ

Завтра, 11 лютого, Зимові Олімпійські ігри в Італії вступають у свою активну фазу. Для українських уболівальників день обіцяє бути насиченим: від вирішальних пострілів у біатлоні до історичного дебюту на санній трасі в Кортіні. Всього у середу розіграють 8 комплектів нагород, повідомляє офіційний сайт Зимових Олімпійських ігор.

Біатлон

О 15:15 за київським часом увага зосередиться на стадіоні в Антгольці, де стартує жіноча індивідуальна гонка на 15 км. Кожен промах карається штрафною хвилиною, що робить цю дисципліну сприятливою для українських стрільців.

відео дня

До складу збірної увійшли досвідчена Юлія Джима та молода надія Христина Дмитренко, яка вже проявила себе на дорослому рівні. Також боротимуться за високі місця Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Це потенційно наймедальніша подія для України за день.

Санний спорт

Вечірня програма у Кортіні-д’Ампеццо (початок о 18:00) відкриється історичним стартом жіночих двійок. Україну представляють Олена Стецьків та Олександра Мох.Чоловічі заїзди екіпажів розпочнуться о 18:51. Україну виставлять дві пари: Ігор Гой / Назарій Качмар та Даниїл Марціновський / Богдан Бабура.

Вирішальні постріли та дебют на трасі: розклад виступів на Олімпіаді 11 лютого
Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

За чим стежити вранці та вдень

День розпочнеться зі стрибків у лижному двоборстві: о 11:00 на старт вийдуть Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець, а фінальна гонка на 10 км пройде о 14:45.Паралельно відбудуться змагання в інших дисциплінах:

  • 11:30 — слоупстайл у фристайлі;
  • 12:30 — супергігант у гірськолижному спорті;
  • 13:15 — фінальні спуски в жіночому могулі;
  • 12:45 — медалі у контактному сноуборд-кросі.

Вечірній прайм-тайм

День завершиться довільним танцем у фігурному катанні о 20:30. Хокейні фанати зможуть стежити за матчами групового етапу за участю зірок НХЛ: Фінляндія зустрінеться зі Словаччиною о 17:40, а Швеція зіграє проти господарів Італії о 22:10.

Олімпіада-2026 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що збірна України визначилася з четвіркою спортсменів на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади-2026 в Антгольці. У команді стартуватимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

Також скелетоніст Владислав Гераскевич представляє Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Крім того, стало відомо, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

Зимові Олімпійські ігри 2026 - що відомо

Основні змагання проходитимуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, де востаннє італійці приймали зимову Олімпіаду 1956 року. Мілан прийме церемонію відкриття на новому стадіоні та медалі в художній гімнастиці й ковзанярському спорті, а Кортіна — лижі, сноуборд і фігурне катання. Планується понад 3 тис. атлетів із 90+ країн. ​ Учасники змагатимуться в 116 медальних подіях восьми зимових дисциплін: біатлон, лижні гонки, фристайл, сноуборд, ковзанярський спорт, шорт-трек, фігурне катання та керлінг. Новинками стали змішана естафета в біатлоні та акробатичний фристайл. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини спорту Зимові Олімпійські ігри - 2026


Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с




