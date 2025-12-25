Рус
Імітація процесу: чому нинішні переговори не можуть привести до миру

Анна Ярославська
25 грудня 2025, 12:47
Будь-яка потенційна угода буде нестійкою, вважає Володимир Горбач.
Володимир Горбач, мирні переговори
Володимир Горбач оцінив перебіг мирних переговорів

Головні тези:

  • Поточні зустрічі - це лише консультації для збору інформації, а не повноцінні переговори
  • Делегації складаються з випадкових осіб, а не офіційних уповноважених
  • Реальні переговори можуть розпочатися лише навесні 2026 року

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку експерта, ключова проблема - неналежний склад делегацій і формат зустрічей.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто мали б вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, який спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише 2026 року. Для цього, на його думку, мають збігтися кілька чинників: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії й тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

"Приблизно з квітня 2026-го можна очікувати серйозних переговорів на цю тему", - уточнив він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

При цьому Горбач скептично оцінює стійкість будь-якої потенційної угоди.

"Усе одно баланс сил такий, що будь-що, що буде підписано, не буде стійким, і не всі пункти будуть виконані до кінця. Першим мав би бути пункт про припинення вогню, але росіяни формують план так, що цей пункт виявився останнім. Умовно кажучи, після виборів і референдуму в Україні росіяни припинять стріляти - це повний абсурд. Тому я думаю, такий алгоритм неможливо виконати, і цей процес буде зірвано на перших же стадіях реалізації цього плану", - пояснив він.

Таким чином, на думку Горбача, нинішній мирний план - нереалістичний, і він не може бути виконаний.

"Навіть якщо відбудеться підписання, це теж буде імітацією, і сторони не дотримуватимуться домовленостей. Усе це може бути зроблено лише на догоду Трампу та його забаганкам, не більше того", - зазначив експерт.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, на мирних переговорах щодо завершення війни в Україні сторони зараз обговорюють чотири документи. Вашингтон намагається зрозуміти, на що максимально готова піти країна-агресор РФ. Деталі розкрив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Мирний план, який Україна, США та Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що повертається до активної роботи над питаннями, які пов'язані з Україною, Росією та Китаєм. За його словами, цій темі потрібно приділяти першочергову увагу.

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

