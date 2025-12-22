Рус
Переговори зі США: Буданов зробив важливу заяву і розкрив умови

Олексій Тесля
22 грудня 2025, 17:23
182
Глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США.
Буданов, Віткофф
Кирило Буданов прокоментував переговори про мирне врегулювання / Колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Головне:

  • Діалог відбувається складний, а переговори є багатосторонніми
  • Голова ГУР особисто бере участь у переговорах і може оцінити наміри США

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував переговори про мирне врегулювання в Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Forbes, діалог відбувається складний, а самі переговори є багатосторонніми.

відео дня

"Багатосторонні і складні, а не просто двосторонні", - зазначив співрозмовник.

Уточнюється, що глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

"Насправді, вони надали процесу новий імпульс і енергію. Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього", - зазначив співрозмовник.

При цьому також підкреслюється, що Буданов обмежувався мінімальними коментарями і не міг розкрити всі деталі.

Американський план закінчення війни
/ Інфографіка: Главред

Мирні переговори: що пишуть ЗМІ

Пошук дипломатичного виходу з війни в Україні помітно активізувався: переговорний процес зараз триває інтенсивніше, ніж на будь-якому етапі з початку повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє Bild, міжнародні посередники прагнуть у найкоротші терміни зблизити позиції сторін і підвести їх до можливих домовленостей.

Мирні переговори: новини за темою

Раніше про прорив у переговорах щодо України повідомив за підсумками консультацій між Сполученими Штатами і Росією в Маямі віце-президент США Джей Ді Венс.

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України.

Нагадаємо, раніше в Bild заявили про вирішальний етап переговорів. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.

Інші новини:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кирило Буданов мирні переговори
Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:48

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

