Переговори зі США: Буданов зробив важливу заяву і розкрив умови

- Діалог відбувається складний, а переговори є багатосторонніми
- Голова ГУР особисто бере участь у переговорах і може оцінити наміри США
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував переговори про мирне врегулювання в Україні.
Як підкреслив він в інтерв'ю Forbes, діалог відбувається складний, а самі переговори є багатосторонніми.
"Багатосторонні і складні, а не просто двосторонні", - зазначив співрозмовник.
Уточнюється, що глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".
"Насправді, вони надали процесу новий імпульс і енергію. Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього", - зазначив співрозмовник.
При цьому також підкреслюється, що Буданов обмежувався мінімальними коментарями і не міг розкрити всі деталі.
Пошук дипломатичного виходу з війни в Україні помітно активізувався: переговорний процес зараз триває інтенсивніше, ніж на будь-якому етапі з початку повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомляє Bild, міжнародні посередники прагнуть у найкоротші терміни зблизити позиції сторін і підвести їх до можливих домовленостей.
Раніше про прорив у переговорах щодо України повідомив за підсумками консультацій між Сполученими Штатами і Росією в Маямі віце-президент США Джей Ді Венс.
Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України.
Нагадаємо, раніше в Bild заявили про вирішальний етап переговорів. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.
Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
