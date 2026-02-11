Трагедія у Богодухові: дрон РФ зруйнував будинок, під завалами загинули троє дітей

Коротко:
- БПЛА влучив у приватне домоволодіння, виникла пожежа
- Загинули троє маленьких дітей і 34-річний чоловік
- Постраждали 35-річна вагітна жінка і 74-річна жінка
Російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей і 34-річний чоловік загинули.
Як повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синегубов, зафіксовано влучання ворожої БПЛА на територію приватного домоволодіння в Богодухові.
Спалахнула пожежа. 35-річна вагітна жінка постраждала. З-під завалів приватного будинку рятувальники деблокували тіла двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки.
Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом з дітьми в будинку.
Крім 35-річної вагітної жінки, поранення отримала 74-річна жінка. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.
У ДСНС Харківщини уточнили, що рятувальники вилучили з-під завалів тіла 4 загиблих, з яких троє дітей.
"Вночі ворог знову атакував ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів. Влучання сталося у житловий будинок, він повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 60 кв. м", - йдеться у повідомленні.
З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей (двох однорічних хлопчиків та дворічну дівчинку). Ще двоє людей постраждали, серед них - 35-річна вагітна жінка.
До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено підрозділи ДСНС, зокрема сапери та кінологи. Також на місці події працювали психологи.
Дивіться відео - У Богодухові після "прильоту" повністю зруйновано приватний будинок:
Атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.
В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.
Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.
РФ може посилити балістичний терор: думка експерта
У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.
Інші новини:
- Чому РФ зробила тактику на балістику для атак на Україну
- Українські "Фламінго" завдали удару по РФ, є влучання: розкрито наслідки атаки
- Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред