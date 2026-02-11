Рус
Трагедія у Богодухові: дрон РФ зруйнував будинок, під завалами загинули троє дітей

Анна Ярославська
11 лютого 2026, 07:01
У Богодухові з-під завалів приватного будинку рятувальники деблокували тіла двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки.
Богодухов, атака дронів
У Богодухові загинули троє малюків і 34-річний чоловік / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • БПЛА влучив у приватне домоволодіння, виникла пожежа
  • Загинули троє маленьких дітей і 34-річний чоловік
  • Постраждали 35-річна вагітна жінка і 74-річна жінка

Російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей і 34-річний чоловік загинули.

Як повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синегубов, зафіксовано влучання ворожої БПЛА на територію приватного домоволодіння в Богодухові.

Спалахнула пожежа. 35-річна вагітна жінка постраждала. З-під завалів приватного будинку рятувальники деблокували тіла двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки.

Також від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом з дітьми в будинку.

Крім 35-річної вагітної жінки, поранення отримала 74-річна жінка. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

У ДСНС Харківщини уточнили, що рятувальники вилучили з-під завалів тіла 4 загиблих, з яких троє дітей.

"Вночі ворог знову атакував ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів. Влучання сталося у житловий будинок, він повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 60 кв. м", - йдеться у повідомленні.

З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей (двох однорічних хлопчиків та дворічну дівчинку). Ще двоє людей постраждали, серед них - 35-річна вагітна жінка.

До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено підрозділи ДСНС, зокрема сапери та кінологи. Також на місці події працювали психологи.

Дивіться відео - У Богодухові після "прильоту" повністю зруйновано приватний будинок:

Трагедія у Богодухові: дрон РФ зруйнував будинок, під завалами загинули троє дітей

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.

Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

Трагедія у Богодухові: дрон РФ зруйнував будинок, під завалами загинули троє дітей
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

РФ може посилити балістичний терор: думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

