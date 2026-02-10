Запроданка Ані Лорак та її чоловік-іспанець переживають нелегкі часи в шлюбі.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку проходять через випробування / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Що відбувається в шлюбі Лорак

Про що сперечаються співачка і йога-інструктор

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-терористки РФ, переживає труднощі в шлюбі зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку.

Як пишуть російські пропагандисти, Лорак поділилася, що у них в шлюбі саме зараз відбуваються великі випробування. Пара робить ремонт.

Ісаак Віджраку і Ані Лорак сваряться / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

"Ремонт — це велике випробування для стосунків. Я можу сказати, що ті пари, які пройшли ремонтні роботи разом, це міцні пари. Так, ми теж у процесі. Ми зараз теж в реконструкції, і це, звичайно, суперечки: один хоче один колір, другий — інший. Але, слава Богу, перемагає любов", — поділилася одна з найбільших зрадниць України Ані Лорак.

Шлюб Ані Лорак з Ісааком Віджраку

Тим часом, ходять чутки, що в шлюбі Лорак і її йога-інструктора не все добре. Пишуть, що пластичному чоловікові Лорак не вистачає грошей на утримання. Більш того, російські пропагандисти писали, що Ісаак Віджраку роздратований тим, що Лорак витрачає величезні суми на свою проблемну дочку Софію.

Відзначимо, як повідомляв Главред, актриса Ксенія Мішина опублікувала ніжне відео зі своїм 13-річним сином Платоном. Мама і син зняли кілька кадрів прогулянки на тлі океану. У ролику Мішина ніжно обіймає свого сина і розмірковує про проходження життєвого шляху.

Раніше також стало відомо, що український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський більше не обійматиме свою посаду.

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

