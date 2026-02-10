Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

На тлі нескінченних сварок: Лорак з чоловіком пішли на крайні заходи

Олена Кюпелі
10 лютого 2026, 17:51
112
Запроданка Ані Лорак та її чоловік-іспанець переживають нелегкі часи в шлюбі.
Ані Лорак, Ісаак Віджраку
Ані Лорак та Ісаак Віджраку проходять через випробування / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Що відбувається в шлюбі Лорак
  • Про що сперечаються співачка і йога-інструктор

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-терористки РФ, переживає труднощі в шлюбі зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку.

Як пишуть російські пропагандисти, Лорак поділилася, що у них в шлюбі саме зараз відбуваються великі випробування. Пара робить ремонт.

відео дня
Ісаак Віджраку та Ані Лорак
Ісаак Віджраку і Ані Лорак сваряться / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

"Ремонт — це велике випробування для стосунків. Я можу сказати, що ті пари, які пройшли ремонтні роботи разом, це міцні пари. Так, ми теж у процесі. Ми зараз теж в реконструкції, і це, звичайно, суперечки: один хоче один колір, другий — інший. Але, слава Богу, перемагає любов", — поділилася одна з найбільших зрадниць України Ані Лорак.

Шлюб Ані Лорак з Ісааком Віджраку

Тим часом, ходять чутки, що в шлюбі Лорак і її йога-інструктора не все добре. Пишуть, що пластичному чоловікові Лорак не вистачає грошей на утримання. Більш того, російські пропагандисти писали, що Ісаак Віджраку роздратований тим, що Лорак витрачає величезні суми на свою проблемну дочку Софію.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, актриса Ксенія Мішина опублікувала ніжне відео зі своїм 13-річним сином Платоном. Мама і син зняли кілька кадрів прогулянки на тлі океану. У ролику Мішина ніжно обіймає свого сина і розмірковує про проходження життєвого шляху.

Раніше також стало відомо, що український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський більше не обійматиме свою посаду.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ані Лорак новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

19:11Україна
Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

17:42Економіка
Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

17:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Останні новини

19:11

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

19:10

Як "плівки Епштейна" сколихнули світПогляд

18:51

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

18:47

$70 мільйонів на рік і таємна кімната з золотом: куди зникли скарби ОстрозькихВідео

18:31

"Нафіг тобі це": Мозгова розкритикувала Руслану через LaudВідео

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
18:26

Група Алібі випустила легендарний трек українською мовоюВідео

18:23

Мороз і ожеледиця: у середу в Харкові знову буде небезпечно

18:15

Топ-3 токсичні звички, які можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки

18:04

Названо причину несподіваної смерті "мами Кевіна" - Кетрін О'Хара

Реклама
17:51

На тлі нескінченних сварок: Лорак з чоловіком пішли на крайні заходи

17:45

Може вмістити Статую Свободи: де знаходиться одне з найменших, але найглибших озер планети

17:42

Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

17:41

Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

17:21

"Мобресурс на півтора року": нардеп розповів про перспективу "бусифікації" в Україні

17:11

НАБУ перетворилася на інструмент збору компромату та контролю над елітами, – експерт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса згадала про дружину Бобула, яка 5 років була коханкою

16:54

Кіно на 14 лютого: топ-5 романтичних комедій до Дня святого Валентина

16:51

Путін піде на поступки, все вирішить один нюанс: розкрито сценарій завершення війни

16:27

Чим протерти екран телевізора, щоб не пошкодити його: корисний лайфхак

16:24

Чому 11 лютого не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

Реклама
16:14

Де суворо заборонено святкувати День святого Валентина: список країн

15:57

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

15:52

"Два важливих рішення": Ксенія Мішина з'явилася з сином за кордономВідео

15:26

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

15:24

Кіт жінки безслідно зник: через 10 років їй зателефонували і розповіли правду

14:40

Не потрібно готувати начинку: рецепт бомбічних ситних млинців на МаслянуВідео

14:40

Кішка побачила, як дитина наближалась до сходів: її реакція вразила всіх

14:32

Родичі військового, якого вважали загиблим, мають повернути 15 млн гривень

14:20

Вічно незадоволені: астрологи назвали знаки зодіаку, які люблять скаржитися

14:19

Картопля не проростатиме до літа, якщо біля неї покласти один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 11 лютого: Ракам - поспішити, Скорпіонам - відкриття

14:07

Таємна мова козацьких знамен: що насправді означають півмісяць і зірка

13:58

Поплавський більше не ректор Університету Культури: хто поки зайняв його місце

13:56

Гороскоп на завтра 11 лютого: Ракам - великий виклик, Терезам - сюрприз

13:52

"Повернулися з перемогою": розкрита позицію Нурлана Сабурова щодо війниВідео

13:42

Може померти: мовчун Ігор Ніколаєв зважився на відчайдушний крок

13:18

"Не варто надягати рожеві окуляри": експерт розповів, що очікує Україну до травня

13:17

Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку - деталі

13:12

"Мені дуже шкода": у Наді Дорофєєвої серйозні проблеми зі здоров'ям

12:59

Важить 47 кг: популярна російська актриса помирає від раку

Реклама
12:52

Чи може Україна провести вибори та референдум в травні: експерт вказав на нюанс

12:26

Зрадниця Ані Лорак стала невпізнанною і показала новий імідж - деталі

12:20

"Красиві дівчатка": Віра Брежнєва показала три покоління родини

12:07

Морози відступлять: синоптикиня попередила про різку зміну погоди на Житомирщині

12:06

Урок для України: як злиденний Сінгапур став економічним дивом

11:56

Що одягнути на День святого Валентина: 5 привабливих ідей від Андре Тана

11:55

На Олімпіаді-2026 розгорівся скандал через шолом українського скелетоніста

11:45

Київ пережив найсильніші морози: коли в столицю прийде відлига - синоптик

11:26

Тодоренко спеціально отруїла людину: що сталося

11:20

Трендові кросівки 2026: топ-3 пари для елегантних образів на щоденьВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти