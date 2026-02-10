Рус
"Нафіг тобі це": Мозгова розкритикувала Руслану через Laud

Анна Підгорна
10 лютого 2026, 18:31
Олена Мозгова висловила незгоду з коментарем співачки.
Олена Мозгова, Laud
Laud Lightkeeper - Мозгова прокоментувала думку Руслани про артиста / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1, instagram.com/laud_vk

Коротко:

  • У фіналі Нацвідбору Руслана попросила Laud не вносити фірмове звучання в конкурсну пісню
  • Це зауваження здалося Олені Мозговій дуже сумнівною порадою

Українська співачка і переможниця Євробачення-2024 Руслана потрапила в скандал після Нацвідбору-2026, де була суддею. Багатьом висловлювання артистки на підтримку конкурсантки LELÉKA здалося надмірним і схожим на агітацію, що могло вплинути на результати змагання.

Однак музичного продюсера Олену Мозгову обурило зовсім не це. Дивним їй здався коментар Руслани про виступ Laud перед оголошенням переможця. Мозговій здалося дивним зауваження журі про надмірну "фірмовість" звучання Лауда.

відео дня

Олена заступилася за співака, який посів на Національному відборі друге місце. "Трапилась мені на очі порада Руслани Лауду про "не треба тут цієї фірми...". І дійсно ну навіщо нам фірма на Євробаченні? Та і взагалі в Україні. Давайте будем все життя стрибати і кричати "гей, гей, гей". Лауд, ти крутий фірмач і слава Богу, що це так! Вперед за Греммі і нафіг тобі це Євробачення", - написала музичний продюсер Олена Мозгова.

Олена Мозгова
Laud Lightkeeper - Мозгова прокоментувала думку Руслани про артиста / фото: instagram.com/olenamozgova1

Дивіться виступ Laud - Lightkeeper на Національному відборі на Євробачення-2026:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про причину розлучення Тараса і Олени Тополь. Пара була разом 12 років. Ініціатором шлюборозлучного процесу став лідер гурту Антитіла.

Також українська ведуча Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим. Вона заручена з Дмитром Бабчуком з січня 2025 року. Пара разом виховує спільного сина Оскара.

Читайте також:

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

